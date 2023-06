Minister obrany Sklenár o vzbure wagnerovcov: Situáciu sledujeme, bude témou bezpečnostnej rady

"Cez víkend bola situácia trochu neprehľadná. Nevedeli sme, ako ďaleko bude eskalovať," skonštatoval Sklenár. Upokojenie situácie je podľa neho dobré. Potrebné je však podľa neho vedieť konkrétne dôvody, ktoré viedli k deeskalácii.

Archívne video

Očakáva, že podobné nestabilné situácie sa môžu opakovať aj v budúcnosti. "Chceme byť na to čo najlepšie pripravení. Sme v kontakte so spojencami aj so všetkými zložkami v našom štáte," uviedol.

Zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa pokúsil počas víkendu pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie po tom, ako obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. V sobotu (24. 6.) večer sa situácia v Rusku náhle upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine. Ukončenie krízy sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.