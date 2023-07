Varovania pred rakovinou ako na cigaretách: Je to začiatok konca alkoholu?

DUBLIN - Írsko zavádza varovania pred alkoholom, Kanada odporúča prestať piť, varuje WHO. Vyhlasuje teraz svet vojnu alkoholu? Írsko prijalo zákon, ktorý vyžaduje, aby bol alkohol označovaný varovaním pred nebezpečenstvom. Platí to pre fľaše a plechovky, ako aj pre bary a krčmy: Informácie musíte umiestniť za pult na dobre viditeľné miesto.

Podobné plány existujú aj v EÚ. Európska komisia v súčasnosti varovania opäť prehodnocuje. Príslušné prístupy boli prijaté už v rokoch 2006 a 2015, ale vtedy boli zamietnuté.

Tieto krajiny sa tomu bránia

Správa z Írska sa stretla s odporom USA, Veľkej Británie, Nového Zélandu, Austrálie, Mexika a Kuby. Trinásťčlenských štátov EÚ tiež kritizuje, že opatrenie bráni voľnému obchodu na vnútornom trhu. Taliansky minister zahraničia dokonca označil projekt za "útok na stredomorskú kuchyňu a identitu".

Bude alkohol čoskoro taký zatracovaný ako fajčenie?

Írska vláda odôvodňuje zákon zdravotnými rizikami. Kanada nedávno vydala odporúčanie zastaviť konzumáciu alkoholu. WHO začiatkom roka pripomenula, že alkohol predstavuje zdravotné riziko „už od prvej kvapky akéhokoľvek alkoholického nápoja“. Carina Ferreira-Borgesová, komisárka pre alkohol a nelegálne drogy Regionálneho úradu WHO pre Európu, vyhlásila: "Potrebujeme špecifické zdravotné informácie súvisiace s rakovinou na etiketách alkoholických nápojov, ako je to už v prípade tabakových výrobkov."

Množiace sa varovania pripomínajú fajčenie: Dlho bolo všade povolené, spoločensky cenené, všadeprítomná reklama a fajčili aj lekári. Nasledovali šokujúce obrázky, reklamné obmedzenia a zákazy fajčenia na rôznych verejných miestach, v práci či v MHD. Aj keď je alkohol v spoločnosti v súčasnosti stále pevne ukotvený, pribúdajú náznaky, že by sa to mohlo zmeniť.