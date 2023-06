Povstanie Wagnera odhaľuje slabiny ruskej vnútornej bezpečnosti, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny

WASHINGTON - Povstanie ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny odhalilo vážne nedostatky ruského systému vnútornej bezpečnosti. Napísal to dnes americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej analýze sobotňajších udalostí v Rusku. Uviedol, že to môže oslabiť morálku ruských vojakov bojujúcich na ukrajinskom fronte. Dohoda vyjednaná bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom, ktorá v sobotu večer ukončila Vagnerovu kampaň na Moskvu, je potom podľa analytikov len "krátkodobou náplasťou".

Analytici ISW odhadujú, že ak by ich šéf Jevgenij Prigožin chcel, mohli sa Wagnerovci dostať až na okraj Moskvy. "Povstanie Prigožina ukázalo, že ruským silám chýbajú rezervy v mnohých tylových oblastiach a takmer určite oslabí morálku ruských jednotiek na Ukrajine, čo môžu ukrajinské sily využiť na prispôsobenie svojich pokusov o prelomenie ruskej obrany," uvádza ISW vo svojej správe.

Po dohode by skupina naďalej existovala ako nezávislý subjekt

Podľa amerických analytikov je nepravdepodobné, že by Wagnerova súkromná spoločnosť po dohode sprostredkovanej Lukašenkom naďalej existovala ako nezávislý subjekt, hoci niektoré časti organizácie by mohli prežiť. Mohli by byť začlenené do pravidelnej armády, ako to už dlhšie požaduje minister obrany Sergej Šojgu. Práve dlhodobý spor medzi Prigožinom na jednej strane a Šojguom a náčelníkom generálneho štábu ruskej armády Valerijom Gerasimovom na strane druhej viedol podľa analytikov k pochodu Vagnerovej kampane na Moskvu. Podľa ISW však Prigožin precenil svoje sily.

Skutočnosť, že Lukašenko vyšiel z udalostí ako niekto, kto zohral priamu úlohu pri zastavení Vagnerovho ťaženia na Moskvu, je podľa ISW pre Putina "ponižujúca" a bieloruskému autoritárskemu vodcovi by mohla "priniesť ďalšie výhody". "Dohoda, ktorú Lukašenko vyjednal, je však krátkodobou nápravou, nie dlhodobým riešením," dodala ISW.