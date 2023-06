Kremeľ nakoniec stiahne obvinenia voči Prigožinovi: Stíhaní nebudú ani jeho žoldnieri

Prigožin podľa Peskova teraz odcestuje do Bieloruska. Hovorca Kremľa to oznámil krátko po tom, čo Prigožin svojim jednotkám, ktoré v sobotu obsadili mesto Rostov na Done na juhu Ruska, nariadil, aby zastavili svoj pochod na Moskvu. Peskov dodal, že stíhaní nebudú ani títo žoldnieri vzhľadom na ich služby na fronte na Ukrajine. Neuviedol však, či Kremeľ urobil aj iné ústupky, aby Prigožina presvedčili jednotky stiahnuť.

Video: Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 486

Ako poznamenala DPA, zostáva nejasné, čo bude Prigožin v Bielorusku robiť. On sám oznámenie Kremľa o stiahnutí obvinení bezprostredne nekomentoval.

Situácia sa upokojila

Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich žoldnierov pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie, keď sa zmocnili mesta Rostov na Done a vydali sa smerom k Moskve. Urobil tak po tom, ako v piatok obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. Útok si podľa neho vyžiadal veľa obetí. Ruské ministerstvo obrany obvinenie poprelo. K večeru sa situácia upokojila, keď oznámil, že svojim jednotkám vydal rozkaz, aby sa vrátili do základní na Ukrajine.

O zastavení postupu vagnerovcov na Moskvu s Prigožinom rokoval Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie Lukašenko konal na základe dohody s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.