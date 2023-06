Učiteľka popierala bombardovanie Kyjeva priamo pred žiakmi: To Ukrajinci sťahovali Rusov zaživa z kože, tvrdila

archívne video

Učiteľka Martina Bednářová, ktorá vyučovala češtinu na základnej škole Na Dlouhém lánu v Prahe 6, tvrdila žiakom na jar minulého roka, že jej prišli videá z Kyjeva a nič sa tam podľa nej nedeje. "Práve včera mi zhodou okolností prišla fotka súčasného Kyjeva. Ja som to teda zmazala, ale ako nič sa tam nedeje," hovorila učiteľka. Niektorí žiaci sa ju dokonca snažili nahrať, píše iDnes.cz. Video má mať celkovo 18 minút.

Keď sa niektorí žiaci snažili zapojiť do diskusie a tvrdili, že v televízii videli zábery z ostreľovania Kyjeva, odmietla ich námietky s tým, že si majú hľadať informácie vo viacerých zdrojoch. "Česká televízia je napojená na amerického miliardára Georgea Sorosa," tvrdila ďalej na nahrávke.

Obrana Rusov na Ukrajine

Rusi boli na Donbase podľa učiteľky Bednářovej systematicky vyvražďovaní od roku 2014. "Len preto, že to boli Rusi. A naozaj boli likvidovaní ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že sa zatĺkli dvere do domov a ten dom sa zapálil. Sťahovali ich zaživa z kože, vraždili sa deti a tak ďalej," hovorila učiteľka žiakom.

Galéria fotiek () Žena prišla skontrolovať svoj dom na území kontrolovanom separatistami po nedávnom ostreľovaní v blízkosti kontaktnej línie na predmestí Donecka na východe Ukrajiny v piatok 9. apríla 2021.

Zdroj: TASR/ AP

Škola po zverejnení nahrávky učiteľku v auguste minulého roku prepustila. Bednářová školu udala, súd ale vo februári 2023 rozhodol, že škola postupovala správne. "Výroky maloletým žiakom záväzne porušili povinnosti pedagogického pracovníka, pretože jej prednesené výroky sú nezlučiteľné so zásadami vzdelávania. Súd považuje výpoveď za úplne dôvodnú," uviedla pri februárovom zdôvodňovaní rozsudku sudkyňa Lada Horáková.

Učiteľka sa ešte v marci tohto roku vyjadrila, že nahrávku zverejnili žiaci, ktorí mali problémy so slovenčinou, a mohla to byť pomsta za zlé známky. Sama vraj chcela len žiakom zasadiť udalosti do kontextu "Uvedomila som si, že čerpajú stále z tých istých zdrojov – najviac zo Zoznamu alebo ČT. Poznajú len jednu stranu veci, nevedia to zasadiť do kontextu, neuvažujú o príčinách vojny a podobne," povedala počas marca v rozhovore pre Parlamentné listy.

Súdne konanie

Obvodný súd pre Prahu 6 začal vo štvrtok 21. júna prejednávať prípad bývalej učiteľky Martiny Bednářovej. Justičná stráž pred súdnym konaním vydávala vstupenky kvôli vysokému záujmu verejnosti o účasť. Niektorí zo zhruba desiatich podporovateľov učiteľky sa tak dovnútra nedostali.

Za prečin popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy jej hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody na polroka až tri roky. "Necítim sa vinná, vyjadrím sa až pred súdom," povedala pred konaním Bednářová. Štátny zástupca Richard Petrásek pre Bednářovú navrhol trest vo výške ôsmich mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na dva roky a zákaz pedagogickej činnosti a práce s deťmi na päť rokov.