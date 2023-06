Tragická správa z Grécka: Unesená Poľka je mŕtva! Posledné zábery pred zmiznutím... Dramatické video podozrivého

Šéf rezortu spravodlivosti a generálny prokurátor Zbigniew Ziobro v pondelok na Twitteri napísal, že v súvislosti s vraždou 27-ročnej hostesky nariadil vyšetrovanie. Hovorkyňa Okresnej prokuratúry vo Vroclave Anna Placzek-Grzelak v rozhovore pre Poľskú tlačovú agentúru potvrdila, že procesné úkony už boli zaregistrované a prebiehajú formálne úkony v tomto prípade.

Anastasia Rubińska z Vroclavi sa pred pár týždňami vybrala so svojím priateľom na grécky ostrov Kos. Mladá Poľka plánovala cez prázdniny pracovať v hotelovej reštaurácii v Marmari. V pondelok 12. júna však zmizla. Grécke služby a dobrovoľníci hľadali Anastasiu šesť dní, na miesto dorazila aj jej mama so skupinou detektívov z Poľska.

Našlo sa jej telo?

Žiaľ, všetko zrejme nasvedčovalo tomu, že v tomto prípade sa naplní ten najhorší scenár – v nedeľu 18. júna vo večerných hodinách sa v kríkoch v divočine našlo vrece s nahým ženským telom. Potom sa začalo s identifikáciou. Oficiálne neexistovala žiadne potvrdenie, že ide o Anastasiu.

Podľa Faktu Anastasiina rodina zatiaľ telo neidentifikovala. Generálny prokurátor Zbigniew Ziobro medzitým v pondelok 19. júna oznámil, že nariadil "vyšetrovanie vraždy 27-ročnej Poľky v Grécku".

"V súvislosti s vraždou 27-ročnej Poľky v Grécku som nariadil vyšetrovanie. Prípadom sa bude zaoberať Okresná prokuratúra vo Vroclave. Prokuratúra okamžite požiada gréckych vyšetrovateľov o poskytnutie dôkazov," napísal Ziobro na Twitteri.

W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) June 19, 2023

Od začiatku je v prípade hlavným podozrivým 32-ročný muž z Bangladéša, s ktorým bola Anastasia Rubińska naposledy videná. Krátko po začatí vyšetrovania muža zatkla polícia pre obvinenie z únosu Poľky. Vyšetrovatelia u neho doma zaistili letenku do Talianska, blond vlasy a tričko so stopami krvi a sám muž priznal, že 27-ročná žena bola u neho doma a mal s ňou sex. Popiera však, že by ju pripravil o život.

Teraz sa grécka TV Mega dostala k monitorovaciemu záznamu, ktorý ukazuje Bangladéšana dva dni po zmiznutí mladej Poľky. V stredu 14. júna okolo deviatej hodiny ráno zaregistrovali kamery muža v jednom z minimarketov v Marmari. V prvých snímkach ho vidno, ako ide na bicykli do obchodu a potom sa vo vnútri o niečom rozpráva s predavačom.

"Vošiel dnu, požiadal o hotovosť od medzinárodnej spoločnosti na prevod peňazí. Potom, čo dostal peniaze, ktoré mu poslal niekto, koho poznal, s najväčšou pravdepodobnosťou z Kuvajtu, požiadal úradníka, aby mu predal letenku do zámoria, ale úradník mu povedal, že to nie je možné “ – opisuje Mega TV.

Podľa novinárov v ten istý deň, večer okolo 19:00, zachytila ​​kamera zo susedného domu 32-ročného muža, ktorý „v panike“ odišiel niekam a po chvíli sa vrátil so zrnkami kukurice na oblečení. Ako povedal miestny novinár Panagiotis Zouzounis, letenka, ktorú našla polícia v jeho dome, bola do Bergama neďaleko Milána v Taliansku.

"Vyšetrovateľom mal vysvetliť, že chce ísť k sestre, ktorá čaká bábätko, ale jeho príbuzní ani spolubývajúci o ničom nevedeli, takže to bolo stopercentne spontánne," povedal pre Fakt Zouzounis. Ako hovorí, muža zatiaľ obvinili len z únosu Anastasie Rubińskej. „Žiadne telo, žiadny zločin. Ak sa však teraz potvrdí, že sa našlo telo Poľky, obvinenia sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozšíria aj na vraždu," povedal pre Fakt novinár z Kosu.

Zmiznutie Anastasie Rubińskej

Anastazja Rubińska bola naposledy videná v pondelok 12. júna. V ten deň mala v práci voľno a chcela ísť s kamarátkami na drink. Jej priateľ v ten deň pracoval. Anastasia ho kontaktovala neskoro večer. Tvrdila, že niekto ju odvezie domov na motorke, no o hodinu neskôr poslala svoju polohu v nádeji, že po ňu priateľ príde. Ale keď milovaný dorazil na uvedené miesto, Anastasia tam nebola. Začalo sa horúčkovité pátranie. Prípadom nezvestnej Poľky sa zaoberal špeciálny odbor vrážd, pretože existovali podozrenia, že žene niekto ublížil.

V byte 32-ročného muža našli krvavú košeľu a blond vlasy

Vyšetrovatelia v tomto prípade rýchlo zadržali 32-ročného bangladéšskeho občana. Bol zatknutý a obvinený z únosu Poľky. Čoskoro potom vyšetrovatelia našli Anastasiin telefón v opustenej budove neďaleko jeho bydliska. Nebola v ňom však SIM karta. V byte podozrivého sa našla aj Anastasiina DNA, blond vlasy a košeľa s krvavou škvrnou.