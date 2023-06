Hrozný nález: V byte našli štyri mŕtve telá, policajti už poznajú ich totožnosť! Jednou z obetí aj trojročný chlapec

archívne video

Londýnska Metropolitná polícia (MPS) v piatok popoludní s použitím sily vnikla do bytu v londýnskom obvode Hounslow. Reagovala na výzvy ďalších osôb, ktoré boli znepokojené v súvislosti s touto rodinou. Po násilnom otvorení bytu sa im naksytol hrôzostrašný pohľad, v byte ležali štyri mŕtve telá. Išlo o 39-ročného muža, jeho 35-ročnú manželku, ich 11-ročnú dcéru a trojročného syna. Susedia uviedli, že obete boli Poliaci.

Galéria fotiek () Zdroj: profimedia.sk

Príbuzní sú v šoku, museli identifikovať telá

Muž pracoval ako stavbár a jeho manželka bola upratovačka v hoteli. Úrady kontaktovali najbližších príbuzných obetí a poskytli im podporu. Identifikovať telá svojich najbližších bolo veľmi emotívne náročné.

V priestoroch obytného domu v sobotu zasahovala polícia a súdni experti. Linda Bradleyová, ktorá vedie vyšetrovanie, miestnu komunitu ubezpečila, že špecialisti sa usilujú objasniť okolnosti, ktoré viedli k tomuto tragickému incidentu. Polícia podľa Bradleyovej poskytne podrobnosti hneď, ako to bude vhodné. V spojitosti s vyšetrovaním však nepátra po žiadnych ďalších osobách.

Galéria fotiek () Zdroj: profimedia.sk

Bola to nádherná rodina, hovoria susedia

Susedia smútia za „absolútne nádhernou“ rodinou, píše Daily Mail. Boli to podľa nich veľmi slušní ľudia, aj keď ich bližšie nepoznali. Vždy sa správali slušne a nikto si nepamätá, že by mali nejaké incidenty. Susedka, ktorá si neželala byť menovaná, povedala, že si s rodinou vymieňala zdvorilosti a prezradila, že žena bola „úžasná matka s dvoma malými deťmi“. Ľudia z okolia sú po tragédii otrasení a majú strach. Jeden z obyvateľov, 56-ročný Michael Oban, ktorý žije neďaleko, označil udalosť za šokujúcu. Michelle Cunningham z okolia priniesla k miestu tragédie kvety. „Bola to východoeurópska rodina, držali pri sebe.. Občas som toho muža vídala pred jeho domom," povedala.

Polícia nepredpokladá, že do incidentu boli zapletené ďalšie osoby a pracujú s verziou, že ide o rodinnú tragédiu. Forenzné tímy zabezpečili miesto a hľadajú všetky stopy. Hlavný superintendant Sean Wilson, miestny policajný veliteľ v západnom Londýne, v rozhovore s novinármi pripomenul, že vyšetrovanie je vo veľmi ranom štádiu, no nehľadajú ďalšie osoby. Viac svetla do prípadu môžu vniesť pitvy obetí. „Som si vedomý toho, že tento incident bude obzvlášť znepokojujúci pre deti a žiadam ľudí, aby boli zodpovední za to, čo uverejňujú na sociálnych sieťach," dodal.