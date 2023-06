Žena pracovala na záhrade, keď zacítila strašný smrad: Pozrela na strechu a... totálne znechutenie

Žena vyjadrila svoje znechutenie po tom, čo zistila, že dospievajúci syn jej susedov močí z okna svojej spálne na plochú strechu a ona to cíti zo svojej záhrady. V príspevku na Reddite uviedla, že prvýkrát zaevidovala zápach, keď sa starala o svoju záhradu, ale neuvedomila si, čo je jeho zdrojom. Všetko sa zmenilo vo chvíli, keď sedela na terase a myslela si, že na strechu nad ňou dopadá dážď. Rýchlo si však uvedomila, že v skutočnosti to neboli dažďové kvapky, ale moč. Svojich susedov vraj osobne nepozná, takže by jej asi nebolo príjemné sa s nimi o tom porozprávať.

"Neviem, ako sa s tým vysporiadať. Nepoznám jeho matku okrem toho, že ju zdravím pred domom. Synovia (traja alebo štyria v tínedžerskom veku) neustále fajčia trávu. V noci sa pred domom často hádajú, pre jedného z nich už párkrát prišla polícia," napísala nemenovaná žena vo svojom príspevku. Ostatných užívateľov sa opýtala, čo by robili na jej mieste.

"Sú to vlastníci, nie nájomníci, takže tu nie je žiadny prenajímateľ. ktorému by som mohla problém adresovať. A ja nechcem komplikovať ich každodenný život, ale vzhľadom na mimoriadne silný zápach moču vedľa mojej terasy to už pre mňa začína byť problém," uviedla ďalej majiteľka domu, ktorá býva v typickom terasovom dome vo východnom Londýne z 20. rokov 20. storočia.

Niektorí ľudia boli po prečítaní príspevku zmätení, preto žena upresnila, že tínedžer močil na strechu svojho vlastného pozemku, nie na jej strechu. Zápach moču však bolo cítiť úplne všade. Niektorí komentujúci si myslia, že by sa predsa len mala skúsiť porozprávať s matkou chlapca. "Dajte sa do toho a pokojne, ale jasne povedzte rodičom, že nechcete, aby sa to už opakovalo. Nehovorte príliš veľa a buďte pasívne-agresívna," radí jedna osoba. "Môžete sa obrátiť na miestne zastupiteľstvo, pretože to znie ako nejaké antisociálne správanie," uviedol niekto ďalší.