Po žene pátrali dva mesiace: Matku piatich detí našli zavraždenú! Manžel ju zakopal pár kilometrov od domu

PARÍŽ - Polícia obvinila 50-ročného Francúza z vraždy svojej manželky, ktorá bola viac ako dva mesiace nezvestná. Potvrdil to mužov právnik, podľa ktorého vyšetrovateľov priviedlo k pozostatkom ženy práve manželovo priznanie.Uviedla to agentúra AFP.

Matka piatich detí, 54-ročná Karine Esquivillonová z obce Maché v regióne Pays-de-la-Loire, zmizla bez stopy na konci marca. O dva týždne neskôr sa v miestnom parku našiel jej mobilný telefón, z ktorého bola vybratá SIM karta. V telefóne sa však nachádzala fotografia jednej z jej dcér. Manžel zmiznutej ženy Michel Pialle tvrdil, že Karine z domu odišla dobrovoľne, čo však spochybňovali viacerí príbuzní.

Nezvládol psychický tlak

Pialleho právnik Antoine Ory potvrdil, že muž nevydržal psychický tlak a k činu sa napokon priznal. Uviedol však, že šlo o nehodu a manželku mal údajne zastreliť pri manipulácii so strelnou zbraňou. Vyšetrovatelia vzali v stredu Pialleho do väzby a dom rodiny i dve autá prehľadali. Muž tiež zaviedol políciu na miesto, kde sa nachádzalo telo jeho manželky. To bolo objavené v lesnom poraste niekoľko kilometrov od ich rodinného domu.