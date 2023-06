Otrasný škandál vychýrenej lekárskej univerzity: Neuveriteľné, s čím obchodoval jej zamestnanec! Budete mať zimomriavky

Správca márnice Cedric Lodge (55) kradol rozrezané časti tiel – vrátane hlavy, mozgu, kože a kostí a občas si ich brával aj domov, kde žil so svojou manželkou Denise (63). Vo väčšine prípadov však zákazníkom dovolil prísť do márnice a vybrať si pozostatky, ktoré chceli kúpiť alebo im ich posielal poštou, píše AP. Do schémy morbídneho obchodu, ktorá fungovala od roku 2018, je zapojených sedem osôb, vrátane Cedricovej manželky. Všetci sú obvinení.

archívne video

Cedric časti tiel najčastejšie predával online či prostredníctvom obchodu Kat’s Creepy Creations v meste Peabody, ktorý predvádzkovala jedna z obvinených osôb. Obchod o sebe na už neexistujúcom účte na Instagrame písal, že predáva „výtvory, ktoré šokujú myseľ a otrasú dušou“ spolu so „strašidelnými bábikami, zvláštnosťami a umením kostí“. Obžaloba spomína desiatky transakcií cez PayPal medzi obžalovanými s poznámkami tipu „hlava číslo 7“ alebo „mozoooooog.“

Telá darované Harvardskej lekárskej fakulte sa používajú na vzdelávacie, vyučovacie alebo výskumné účely. Keď už nie sú potrebné, mŕtvoly sa zvyčajne spopolnia a popol sa vráti rodine darcu alebo sa pochová na cintoríne. Paula Peltonovichová a jej sestra Darlene Lynchová boli šokované, keď sa dozvedeli, že medzi ukradnutými boli aj pozostatky ich otca. Hoci sa sestry možno nikdy nedozvedia, čo sa s nimi stalo, požiadali školu aspoň o vrátenie tela ich matky, ktorá zomrela v marci. Otec zomrel v roku 2019. Obaja nebohí rodičia boli policajti, ktorí chceli darovať svoje telá vede. "Kto by mohol niečo také urobiť? Aký druh človeka? Vôbec žiadna úcta k rodine," povedala Peltonovichová.

Dekani a pracovníci univerzity sú zhrození, vo svojej správe, ktorú zverejnili na stránke školy, označili celú záležitosť za morálne odsúdeniahodnú. Podľa Forbes obvineným hrozí za sprisahanie a medzištátnu prepravu kradnutého tovaru maximálne 15 rokov väzenia.