Otec Vladimira, ktorého zabil žralok, si prevzal jeho telo: Zdrvenú mamu ratujú v nemocnici

archívne video

Vladimirov otec Jurij pozbieral všetky sily a bol vyzdvihnúť pozostatky syna. So situáciou sa snaží zmieriť. „Mohlo sa to stať kdekoľvek. Bol to jeho osud,“ povedal s tým, že egyptským úradom, s ktorými sa pri preberaní synovho tela stretol, nekladie vinu za synovu smrť. Ako píše Daily Mail, Vladimirovo telo by malo byť spopolnené a prevezené do rodného Ruska. Mladíkovu mamu museli po tragickom incidente ratovať lekári a skončila v nemocnici.

Žraloka, ktorý tragédiu spôsobil, v piatok 9. júna usmrtili a po mumifikácii by mal byť vystavený v múzeu. Dôvodom útoku malo byť to, že samica bola gravidná a mladík ju vyrušil. Okrem toho bola podľa dostuoných informácií poranená a hladná. Turisti na neďalekom móle v čase útoku kŕmili ryby a udalosti sa zbehli tak, že prišlo k tragédii.

Galéria fotiek () Zdroj: gettyimages.com

Vladimira roztrhal žralok vo štvrtok 8. júna počas kúpania v mori. Videli to mnohí dovolenkári, ako aj jeho otec. Ten nemohol urobiť nič, len sa bezmocne prizeral na to, ako žralok zabíja jeho milovaného syna. Úrady okamžite zaviedli zákaz kúpania, šnorchlovania aj vodných športov na zhruba 75 kilometrovom úseku pobrežia. Pláže už začali postupne opäť sprístupňovať.