Podľa Fialu prezident Pavel priniesol veľkú zmenu, snaží sa upokojovať spoločnosť

PRAHA - Český prezident Petr Pavel podľa premiéra Petra Fialu robí to, čo sľúbil svojim voličom. Snaží sa napríklad upokojovať atmosféru v spoločnosti. Jeho pôsobenie počas prvých sto dní vo funkcii označil za veľkú zmenu v porovnaní s jeho predchodcom Milošom Zemanom. Fiala takto reagoval na prezidentovu bilančnú tlačovú konferenciu, ktorú mal vo štvrtok na Pražskom hrade.

"Je to veľká zmena oproti predchádzajúcemu stavu. Je veľmi dobre, že sme sa napríklad vďaka pánovi prezidentovi vrátili k niektorým formátom stretávania sa, ktoré by mali byť normálne a v minulosti sa nediali," povedal Fiala a ako príklad uviedol schôdzky najvyšších ústavných činiteľov, na ktorých okrem iného koordinujú zahraničnú politiku ČR. "Zlepšuje to naše postavenie vo svete a v medzinárodnej politike," vysvetlil.

Za dobrú zmenu premiér označil aj Pavlovu aktívnu účasť na mnohých spoločenských a kultúrnych podujatiach. Prikladá im tak podľa neho väčší význam, čím poukazuje na dôležité princípy, tradície a hodnoty, na ktorých je ČR postavená. Pavel na štvrtkovej tlačovej konferencii, na ktorej hodnotil svoje doterajšie pôsobenie v úrade, zmienil aj "blbú náladu" v českej spoločnosti, ktorú sa podľa svojich slov bude snažiť zlepšiť. Fiala to okomentoval slovami, že sa tomu nemožno čudovať. "Prechádzame ťažkými situáciami, ktoré sú do značnej miery spôsobené ruskou agresiou na Ukrajine. Nemožno sa čudovať obavám ľudí z ďalšieho vývoja, keď neďaleko od nás zúri vojnový konflikt," myslí si predseda českej vlády.

Fiala sa vo štvrtok na Pražskom hrade stretol s Pavlom na pravidelnom pracovnom stretnutí. Hovorili spolu napríklad o výmene ministra pôdohospodárstva, ale aj o prijatí Zmluvy o obrannej spolupráci s USA (DCA). Podľa Fialu sa zhodli, že Česko túto zmluvu potrebuje, pretože posilní jeho bezpečnosť a obranyschopnosť. Diskutovali aj o balíku úsporných opatrení, ktoré Fialov kabinet navrhol s cieľom znížiť deficit verejných financií. Premiér zdôraznil, že sa s Pavlom stretáva často, nielen na pravidelných pracovných stretnutiach vo dvojici.