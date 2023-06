Učitelia bijú na poplach: Stále viac školákov nosí počas vyučovania plienky! Výnimkou nie sú ani druhostupniari

„V dnešnej dobe deti nastupujú do školy vo veku štyroch rokov, takže sa skutočne môže stať, že niektoré ešte nosia plienky,“ uviedla Dagmar Röslerová, ústredná prezidentka organizácie pre učiteľov vo Švajčiarsku (LCH) pre „20 min“. Vek nástupu detí do školy však nie je hlavným dôvodom – čoraz viac starších žiakov je odkázaných aj na plienky, a to nie zo zdravotných dôvodov.

Vývojová pedagogička Rita Messmerová mala raz dokonca jedenásťročného pacienta, ktorého nenaučili samého chodiť na záchod. Počet detí, ktoré v škole nosia plienky, "dramaticky vzrástol", povedala pre „Sonntagszeitung“.

Problém pozná aj expertka na výchovu Margrit Stammová. Plienky prešli za posledných niekoľko desaťročí dlhú cestu. Teraz sa dajú nosiť „ako normálne spodky“, vysvetlila. "Takto sú deti vybavené plienkou."

A ďalej dodáva: „Niektorí rodičia to nechávajú na voľný priebeh, pretože plienka je praktická úľava. Dnes sa to už nepovažuje za problém.“ Sú rodičia, ktorí dávajú plienky svojim deťom, keď idú na výlety alebo chcú ráno dlhšie spať. "To je úplne nesprávny signál," hovorí Stammová.

Učiteľ nie je na to, aby menil plienky

Učitelia sú tí, ktorí trpia. Prezidentka LCH Dagmar Röslerová pre „20 min“ uviedla: „Rodičia majú povinnosť zabezpečiť, aby ich školopovinné deti už nenosili plienky. Keď 11-ročné deti prichádzajú do školy v plienkach, je to znepokojujúci vývoj. Učitelia tu nie sú na to, aby svojim žiakom vymieňali plienky. Toto zachádza príliš ďaleko."

Problém s plienkami má bizarné následky: „Sonntagszeitung“ našiel inzerát, v ktorom pracujúci pár hľadá pani, ktorá by „mohla ísť na zavolanie prebaliť nášho päťročného syna“.