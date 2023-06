Záhadná smrť Červeného Elvisa Presleyho: Američan emigroval na východ a sovietska propaganda ho za to milovala

Dean Cyril Reed (1938-1986) sa narodil v Denveri, v americkom štáte Colorado. Počas jeho detstva bol tento kraj plný statkárov, ktorí sa živili predovšetkým chovom dobytka. Dean vyrastal neďaleko Denveru vo Wheatlande, píše The German Way. Jeho otec Cyril bol učiteľom a matka Ruth Anna ženou v domácnosti. Dean mal dvoch bratov Verna a Dalea. Rodina sa častokrát sťahovala. Chvíľu žili Reedovci v Utahu a Kalifornii, ale neskôr sa opäť vrátili do Colorada.

Prerazil mimo USA

Dean začal v Colorade chodiť na vysokú školu a práve tu sa prejavil jeho spevácky talent. Prerušil štúdium a zamieril do Hollywoodu, kde sa spočiatku uplatnil ako zabávač. Po demo nahrávke v roku 1958 podpísal zmluvu s Capitol Records a o dva roky neskôr sa už objavil v seriáli Bachelor Father. Napriek vydaniu ďalších singlov sa v USA nedokázal so svojou hudbou presadiť. Zamieril preto do Južnej Ameriky, kde ho ľudia doslova milovali. V hudobnej ankete časopisu pre mládež z roku 1961 prekonal dokonca Elvisa Presleyho či Paula Anku.

Il y a 37 ans, le 13 juin 1986, le camarade Dean Cyril Reed est décédé. - Un chanteur, acteur de cinéma, réalisateur et personnalité publique américaine, socialiste. Dean Reed s'est opposé à la guerre du Vietnam, à la prolifération des armes nucléaires et a soutenu l'URSS. pic.twitter.com/3ZIvWEIO1k — Mouv Communiste (@MouvCommuniste1) June 13, 2023

Dean Reed si získal veľkú časť fanúšikov nielen svojím spevom. Prejavoval sympatie k chudobným a smoliarom, ktorí boli utláčaní diktátorským režimom. V tom čase spieval aj po španielsky, čo sa neskôr ukázalo ako kľúčové. Usadil sa v Argentíne. Pre chudobných organizoval bezplatné koncerty a dokonca verejne kritizoval jadrové zbrane a zahraničnú politiku USA. V Latinskej Amerike mu nehovorili inak ako "Mr. Simpático".

Nútený odchod

V roku 1966 nastal v Argentíne vojenský prevrat a nový diktátor Juan Carlos Onganía sa postaral, aby Reeda z krajiny deportovali. Domov sa už vrátiť nechcel, preto jeho ďalšie kroky smerovali do Európy. Väčšina Američanov, ktorí vedeli o jeho existencii, začala Reeda vnímať ako komunistického zradcu. Ten sa ale nikdy nevzdal svojho amerického občianstva ani sa nepridal k východonemeckej socialistickej strane (SED). Bol medzi prvými, ktorí neskrývali odpor k vietnamskej vojne. Reed sa napokon presťahoval do Talianska, kde žil do roku 1973. Tam ho preslávili tzv. "spaghetti westerny", kde si zahral celkovo v 12 filmoch. Jeho americká manželka Patty Hobbsová sa v tom čase vrátila aj s dcérou do USA a v roku 1971 sa oficiálne rozviedli.

Dean Reed - the American singer and actor resident in the DDR until his mysterious death in 1986 - made a number of these state approved films - the cowboys were always the bad guys…. pic.twitter.com/pq2gtrqaTc — John Blackwell (@johnstonecastle) July 3, 2021

Turné po ZSSR

Okrem filmovej tvorby prerazil Dean Reed aj ako spevák v ZSSR. V roku 1966 rozbehol turné, ktoré trvalo 2 mesiace. Za tento čas absolvoval 39 koncertov a vyslúžil si prezývku "americký chlapec, ktorý priniesol rock 'n' roll do Sovietskeho zväzu". Ľudia v ZSSR ho podobne ako v Južnej Amerike tiež milovali, avšak teraz to bolo aj z politického hľadiska. Prezývky "Elvis z východného bloku" alebo "Červený Elvis" hovorili za všetko. Sám Reed o sebe prehlasoval, že je marxista. Jeho stretnutie s Fidelom Castrom ešte viac pobúrilo americkú diplomaciu.

Elvis des Ostblocks: US-Rocker Dean Reed zog in die DDR und wurde zum Star. Heute vor 37 Jahren fand man ihn tot. https://t.co/o4HWPKyc6j (aus dem @SPIEGEL_Gesch-Archiv) pic.twitter.com/91hRVXNaUD — Jochen Leffers (@joleffers) June 13, 2023

Výhody v NDR

V roku 1973 sa Reed presťahoval do východného Berlína, kde žil až do svojej smrti. Ešte predtým v roku 1971 sa na filmovom festivale v Lipsku zoznámil so svojou druhou budúcou ženou Wiebke Dorndeckovou. V NDR mohol žiť ako privilegovaná osoba a tento status mu prinášal obrovské výhody. Mohol cestovať do zahraničia a mal zaručené niektoré slobody. Medové týždne strávil v Ríme, v Paríži aj Londýne a svoje sídlo si dal postaviť na brehu jazera Zeuthen v južnej časti Berlína. Často nosieval kovbojské čižmy a klobúk, aby v NDR premietal západnú kultúru.

Und sie Wiebke wird ihn erwartet haben !! pic.twitter.com/kFT4sRtwBW — Icke-Bernd & Mein #Halle & Meen #Berlin (@IckeBernd) November 19, 2020

Daniel Reed sa oženil trikrát, z toho dve posledné manželstvá uzatvoril v NDR. Nebol to rodinný typ. K manželkám bol odmeraný a svoje dcéry ignoroval. Po rozvode s Wiebke ju aj s dcérou vyhnal z domu. Treťou a poslednou Reedovou manželkou bola herečka Renate Blume. Reed často cestoval a nebol verným manželom. Hovorilo sa o jeho pomere s estónskou herečkou Eve Kivi, ktorý mal trvať až do jeho smrti.

Mesiac po relácii

Dean Reed bol zakliesnený medzi dvomi svetmi. Bol idealistom, ktorý žil vo východnom Nemecku. Postupom času začala jeho sláva opadať. Nové hity ani role vo filmoch už neprichádzali. Údajne sa na sklonku života túžil vrátiť do USA, ale jeho marxisticko-socialistické názory by mu bránili v začlenení sa do spoločnosti. Vlna pobúrenia prišla po jeho vystúpení v televíznom programe 60 Minutes na CBS.

Po zhruba mesiaci od jeho účinkovania v televízii, dňa 13. júna 1986, vytiahli jeho bezvládne telo z jazera Zeuthen blízko jeho domu. O jeho smrti sa špekuluje dodnes. Nemal sa utopiť. Našli ho vo vode po kolená s reznými ranami na obidvoch zápästiach. Vyšetrovatelia neskôr zistili, že sa predávkoval liekmi na spanie. Východonemecké médiá informovali verejnosť, že došlo k tragickej nehode, no podľa najbližších išlo o samovraždu.

Údajne mal zanechať 15-stranový list na rozlúčku. Svoju tretiu ženu Renate Blume obvinil, že ho pre žiarlivosť roky týrala. V posledných týždňoch pred smrťou mal časté depresie a samovražedné sklony. Pochovaný bol v Nemecku, ale po páde ZSSR v roku 1991, previezli jeho urnu do rodného Colorada.