Varovania pred útokom na Novú Kachovku prichádzali už minulý rok! Rusi po dnešku získali nárazníkovú zónu

Priehrada Nová Kachovka na Dnepri bola postavená ešte za čias komunizmu. V priebehu 50. rokov minulého storočia patril projekt jej výstavby k najväčším vodným dielam na rieke Dneper. Vybudovanie Kachovskej priehrady malo obrovský význam aj pre jadrovú elektráreň v Záporoží. Práve odtiaľ putovala voda k reaktorom, ktorá ich ochladzovala. Po ruskom útoku na priehradu, ktorá sa vylieva po celom regióne, nemusia byť najväčšou hrozbou záplavy, ale možná jadrová katastrofa.

Pred súčasnou situáciou varoval americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) už na jeseň minulého roku. "Ruské sily sa pravdepodobne pokúsia vyhodiť do vzduchu hrádzu vodnej elektrárne Kachovka, aby zakryli svoj ústup a zabránili ukrajinským silám prenasledovať ruské jednotky hlbšie do Chersonskej oblasti," uvádza sa v dokumente ISW. Okrem toho sa spomínalo aj to, že ruské sily by z útoku obviňovali ukrajinskú stranu.

Starosta všetko popieral

Útok sa napokon skutočne odohral. "Ruské okupačné sily vyhodili do vzduchu vodnú elektráreň Kachovka. V súčasnej dobe zisťujeme rozsah škôd, rýchlosť a objem prúdu vody a monitorujeme pravdepodobné aj už zaplavené oblasti," uviedlo ukrajinské južné veliteľstvo.

Starosta Novej Kachovky spočiatku označoval útok na priehradu za nezmysel a poznamenal, že všade v meste je pokoj a ticho. Agentúra Reuters ale onedlho potom s odvolaním sa na ruskú agentúru TASS uviedla, že priehrada je skutočne zničená.

Varoval aj Zelenskyj

Hrozba z 21. októbra hovorila o tom, že pokiaľ by sa Kachovská priehrada skutočne pretrhla, valiaca sa voda by zaplavila zhruba 80 miest a obcí. Výpadky elektriny a jej nedostatok by sa ešte zvýšili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 21. októbra varoval, že odpálenie priehrady by mohlo prerušiť dodávky vody do veľkej časti južnej Ukrajiny a predstavovalo by vážne riziko pre Záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá leží proti prúdu. Chladenie reaktorov je závislé od vody z Kachovskej priehrady.

V dnešných hodinách už prezident Zelenskyj zvolal mimoriadne zasadnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Ako informujú Hromadske, na adresu ruských okupantov sa vyjadril, že po tomto čine celému svetu ukázali, že musia byť z Ukrajiny vyhnaní. "Nemožno im nechať ani jeden meter, pretože všetko využijú na šírenie teroru. Iba víťazstvo Ukrajiny obnoví bezpečnosť. Toto víťazstvo sa stane realitou. Teroristi nemôžu zastaviť Ukrajinu vodou, raketami ani ničím iným," povedal.

Rádioaktivita

Situácia v okolí jadrovej elektrárne vystrašila spočiatku aj expertov. Počas dnešného dňa sa však situácia upokojila a žiadny scenár podobný Černobyľu alebo Fukušime nehrozí. K situácii sa vyjadril aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. "Dnešné udalosti na Kachovskej vodnej elektrárni aktuálne nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia radiačnej bezpečnosti a v súčasnosti to nie sú dôvody na únik rádioaktívnych látok do životného prostredia zo Záporožskej jadrovej elektrárne. Doteraz neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt," uvádza sa v správe.

Nárazníková zóna

V dokumente ISW sa píše aj o tom, že vyhodením priehrady by si ublížili aj sami Rusi. Z Novej Kachovky tečie voda cez Severokrymský kanál, ktorý funguje ako hlavný zdroj pitnej vody pre celý Krym a Cherson. "Ruské sily sa budú snažiť udržať východnú Chersonskú oblasť nie kvôli vode, ale skôr preto, aby vytvorili nárazníkovú zónu, ktorá umožní obranu Krymu a zabráni ukrajinskej technike dostať sa na dostrel," myslí si ISW