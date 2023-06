Viaceré európske štáty požadujú spoločný prístup k boju proti pašovaniu drog

ANTVERPY - Kontajnery s ovocím dovážané loďami z Južnej Ameriky predstavujú najväčšie riziko, čo sa týka pašovania kokaínu do Európy. Zhodli sa na tom členovia koalície krajín bojujúcich proti drogovej kriminalite v Európe, ktorí sa zišli na konferencii v belgickom prístavnom meste Antverpy.

Zástupcovia koalície šiestich európskych krajín - Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko – sa spolu s predstaviteľmi Európskej komisie, vyšetrovateľmi a právnikmi v pondelok na mimoriadnej konferencii v Antverpách zaviazali vypracovať plán na spoločné sprísnenie kontrol v prístavoch s cieľom zastaviť tok drog do krajín EÚ.

"Medzinárodné zločinecké organizácie majú množstvo dômyselných systémov a štruktúr, aby sa čo najlepšie vyhli kontrolám," uviedlo belgické ministerstvo vnútra. Zároveň poukázalo na to, že kľúčové osoby v dôležitých administratívnych a kontrolných funkciách sú podplácané veľkými sumami peňazí, aby umožnili prísun drog do európskych krajín.

Spravodajský server DutchNews.nl v tejto súvislosti pripomenul, že holandská ministerka spravodlivosti Dilan Yešilgözová-Zegeriusová sa už dávnejšie vyslovila za intenzívnejšiu spoluprácu európskych krajín s cieľom zastaviť "odklon drog" z jedného prístavu do druhého, keď sa v jednej krajine sprísnia colné kontroly.

V roku 2022 bolo v Antverpách zadržaných rekordných 110 ton kokaínu

To sa podľa nej zrejme stalo aj v prípade holandského Rotterdamu a belgických Antverp, ktoré sú hlavnými bránami pre pašovanie drog do Európy. V roku 2022 bolo v Antverpách zadržaných rekordných 110 ton kokaínu, v Rotterdame úrady po sprísnení pravidiel zachytili "iba" 47 ton, čo znamená, že došlo k čiastočnému presmerovaniu dodávok do Antverp.

"Musíme urobiť našu časť Európy neatraktívnou (pre pašerákov drog). Musíme prelomiť mechanizmus, ktorý im prináša finančné zisky," uviedla holandská ministerka spravodlivosti v pondelkovom rozhovore pre televíznu stanicu NOS.

Diskutované plány medzi viacerými krajinami EÚ zahŕňajú zvýšeniu počtu "prístavných policajtov" poverených rýchlou výmenou informácií s inými prístavmi. Európske krajiny sa podľa holandskej ministerky musia dohodnúť aj na zjednodušení konfiškácií finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti v rôznych daňových jurisdikciách, na zavedení "digitálnych pečatí" na prepravných kontajneroch, ako aj na účinnejších a častejších kontrolách.