Judit Vargová rozhodla o vydaní brazílskeho priekupníka drog do Belgicka

BUDAPEŠŤ - Brazílskeho drogového dílera Sérgia Roberta de Carvalha zatknutého v Maďarsku vydajú do Belgicka. Rozhodla o tom maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová. S odvolaním sa na brazílske médiá to v utorok uviedol server rtl.hu, podľa ktorého Brazílčana prevezú letecky do Bruselu v nedeľu ráno, informuje spravodajca v Budapešti.