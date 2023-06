Drogy ukryté medzi banánmi: Colníci našli v Rotterdame kokaín v hodnote 270 miliónov eur

Zásielka pozostávajúca z 3587 balíčkov je najväčšou, aká sa tento rok našla v tomto najväčšom európskom prístave. V policajnej správe sa uvádza, že drogy boli následne zničené. Drogy boli ukryté medzi banánmi v kontajneri, ktorý naplnili v Ekvádore.

De @Douane heeft vannacht een enorme hoeveelheid cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. Het is tot dusver de grootste vondst van dit jaar. De drugs zijn vernietigd en het #HARC is een onderzoek gestart. @FIOD @POL_Zeehaven https://t.co/v0dDMn4vBP pic.twitter.com/DzSBCM1hbA — Openbaar Ministerie Rotterdam (@OM_Rotterdam) June 26, 2023

Nepredpokladá sa však, že by spoločnosť so sídlom v provincii Zeeland na juhu Holandska, pre ktorú boli banány určené, bola zapojená do pašovania drog. Minulý rok sa v rotterdamskom prístave, ktorý je jednou z hlavných brán pre túto drogu do Európy, našlo v kontajneroch takmer 50.000 kilogramov kokaínu.