Navaľnyj si robí posmech z vedenia väznice svojimi bizarnými požiadavkami: Neuveríte, čo všetko žiada!

Na základe statusu zverejneného na Navaľného účtoch na sociálnych sieťach o tom v piatok informovala agentúra Reuters. "Keď ste v trestnej cele a nemáte veľa zábavy, vždy sa môžete zabaviť dopisovaním si s vedením väznice," konštatuje Navaľnyj, ktorý si odpykáva súhrnný trest 11 a pol roka odňatia slobody. Všetky obvinenia voči svojej osobe i následné súdne procesy považuje Navaľnyj a jeho prívrženci za vykonštruované s cieľom umlčať ho. Z listov, ktoré Navaľnyj adresoval vedeniu väznice IK-6, vyplýva, že žiadal pozoruhodnú zmes predmetov - bola medzi nimi



fľaša pálenky, balalajka, palica, dve vrecúška s lacným tabakom, kimono a k nemu čierny opasok.

Zverejnená korešpondencia v podstate odhaľuje aj stav ruského väzenského systému: Navaľnyj žiadal, aby psychicky narušenému odsúdenému v cele oproti bol pridelený megafón, aby "mohol kričať ešte hlasnejšie" a aby väzenské orgány udelili rovno 10. dan v karate väzňovi, ktorý zrejme zabil človeka holými rukami. Obe tieto žiadosti boli zamietnuté. Agentúra Reuters konštatuje, že odpovede väznice na Navaľného bizarné žiadosti sú napísané suchou úradníckou ruštinou s poradovými číslami, skratkami a odkazmi na rôzne zákony a pravidlá, takže "poskytujú satirický pohľad na niekedy absurdný svet ruskej byrokracie, ktorý v 19. storočí opísal spisovateľ Nikolaj Gogoľ".

Bude bojovať za svoje neodňateľné právo mať klokana

Navaľného žiadosť vedeniu väznice o udelenie danu v karate bola odbavená vetou: "Otázkou udeľovania kvalifikácií východných bojových umení sa administratíva nezaoberá". V odpovedi na Navaľného žiadosť o povolenie chovať v cele klokana väznica napísala: "Zviera uvedené vo vašej žiadosti patrí medzi málozubce a vačkovce... a tie nie sú v trestaneckej kolónii povolené. Vašej žiadosti nie je možné vyhovieť." Väznený politik však avizuje, že bude "naďalej bojovať za svoje neodňateľné právo mať klokana", keďže vo väzenskom poriadku je zakotvené, že "väzeň môže chovať zviera so súhlasom väzenskej správy". Navaľnyj tiež požiadal o poskytnutie masážneho kresla pre neidentifikovaného veliteľa väzenského oddelenia s tým, že by mu to mohlo pomôcť znížiť stres. Väznica odpísala, že "masážne kreslá nie sú".

V odpovedi na žiadosť o vysvetlenie, či potrebuje povolenie na chov chrústa, mu väznica oznámila, že chov tohto hmyzu v tábore nemožno povoliť, keďže ide o voľne žijúceho živočícha. Navaľnyj sa tiež pýtal na mená strážnych psov. Väznica reagovala, že mu takéto informácie nemôže poskytnúť. Väznený politik dodal, že od dozorcov sa - medzi rečou - dozvedel, že keby poznal mená, mohol by sa so psami spriateliť a následne by sa mohol pokúsiť o útek. Alexej Navaľnyj je vo väzení od začiatku roka 2021. Poslali ho tam po obvinení z porušenia pravidiel podmienečného trestu v kauze Yves Rocher. Následne bol odsúdený vo viacerých ďalších prípadoch vrátane kauzy urážky veterána na celkovo deväť rokov väzenia. Na začiatok júna je naplánované predbežné súdne pojednávanie v novom prípade proti Navaľnému - najnovšie je obvinený z extrémizmu. V rámci tohto prípadu mu hrozí až 30 rokov väzenia.