Nové parlamentné voľby sa v Grécku uskutočnia 25. júna

Strana premiéra Kyriakosa Mitsotakisa - Nová demokracia (ND) - v nedávnych voľbách dosiahla svoj najlepší výsledok od roku 2007 a so ziskom 40,8 percenta hlasov porazila ľavicovú stranu Syriza bývalého premiéra Alexisa Tsiprasa o viac ako 20 percentuálnych bodov. Mitsotakis však v parlamente nemal dostatok hlasov na zostavenie jednofarebnej vlády a keďže názorové rozdiely medzi ND a ďalšími stranami sú priveľké, vtedajší premiér už krátko po voľbách navrhol ďalšie voľby, v ktorých víťazná strana získa v 300-člennom parlamente automaticky bonusové mandáty.

Po voľbách, ktoré sa v Grécku konali 21. mája, dala prezidentka Sakellaropulosová každej z troch najsilnejších strán tri dni na zostavenie koaličnej vlády. Žiadny z týchto pokusov však nebol úspešný, preto minulý týždeň vymenovala dočasnú vládu, ktorá krajinu dovedie k novým voľbám. Dočasnú vládu vedie sudca Joannis Sarmas.