Olaf Scholz navštívil demilitarizovanú zónu: Neskôr sa stretne s Jun Sok-jolom

Cieľom cesty je znížiť závislosť nemeckého hospodárstva od Číny a prehĺbiť vzťahy s Áziou. Južná Kórea je štvrtou najsilnejšou ekonomikou Ázie po Číne, Japonsku a Indii. Scholzova cesta je prvou bilaterálnou návštevou nemeckého spolkového kancelára v Južnej Kórei za obdobie 30 rokov. Bývalá spolková kancelárka Angela Merkelová sa tam v roku 2010 zúčastnila na summite skupiny G20, pripomína DPA.

Arigato Gozaimasu, #Hiroshima. Drei Tage lang haben wir hier als #G7 mit unseren Partnern des globalen Südens über die Weltlage gesprochen, Hilfen für die Ukraine, das Verhältnis zu China und den Klimaschutz. Multilaterale Zusammenarbeit ist der Weg in eine bessere Zukunft. pic.twitter.com/bK7QLwUSfZ — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 21, 2023

Južná Kórea a KĽDR v roku 1953 uzatvorili prímerie

Nemecký spolkový kancelár do Južnej Kórey priletel z Japonska, kde sa zúčastnil na summite krajín skupiny G7 v Hirošime. V nedeľu večer má odletieť do Nemecka, píše agentúra AFP. Scholz demilitarizovanú zónu na hraniciach oboch krajín navštívil spolu so svojou manželkou Brittou Ernstovou. Južná Kórea a KĽDR v roku 1953 uzatvorili prímerie po trojročnom vojnovom konflikte. K podpísaniu mierovej zmluvy však medzi nimi nikdy nedošlo. Na ich spoločných hraniciach bola vyčlenená len tzv. demilitarizovaná zóna.