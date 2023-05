Švédsko vzhľadom na turecké voľby nečaká skorý pokrok v žiadosti o vstup do NATO

"Teraz by sme nemali čakať, že sa niečo v tomto procese udeje. Turecko je v súčasnosti zaneprázdnené domácou politikou," uviedol Kristersson pre švédsku agentúru TT. "Je jasné, že nám dochádza čas," dodal premiér. Odkazoval pritom na ambíciu svojej krajiny vstúpiť do Severoatlantickej aliancie do júlového summitu NATO, ktorý sa uskutoční v litovskom Vilniuse. Napriek tomu sa však Kristersson stále nevzdáva nádeje, že Ankara do summitu švédsku žiadosť schváli. Švédsko požiadalo o vstup do NATO vlani v spolu s Fínskom, pričom obe severské krajiny takto reagovali na inváziu Ruska na Ukrajinu.

archívne video

Žiadosť o vstup do Aliancie musia schváliť všetci jej členovia. Turecko však odmieta schváliť vstup Švédska, pričom Štokholm viní z toho, že nedostatočne zasahuje proti teroristickým organizáciám, predovšetkým voči Strane kurdských pracujúcich (PKK). Žiadosť Fínska však Ankara už schválila, vďaka čomu mohla táto severská krajina v apríli oficiálne vstúpiť do NATO. Prvé kole prezidentský volieb v Turecku sa uskutočnilo uplynulý víkend. V druhom kole volieb sa proti súčasnému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi postaví 28. mája opozičný líder Kemal Kiličdaroglu.