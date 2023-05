AKTUÁLNE Ďalší nečakaný krach veľkej banky: Medzi ľuďmi sa šíri panika, dokážu splatiť svoje záväzky?

WASHINGTON - V Spojených štátoch končí o menej ako dva mesiace už tretia veľká banka. Úrady zatvorili finančný ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho vklady prevezme najväčšia americká banka JPMorgan Chase & Co, ktorá získa aj väčšinu aktív a zaručí sa aj za časť záväzkov. V tlačovej správe to dnes uviedla Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov (FDIC).