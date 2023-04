Smrť, ktorú si nikto nevie vysvetliť: Chlapec vypadol z lietadla a potom ho prešiel vlak

Jeho telo našli na koľajniciach v Richmond upon Thames, medzi stanicami Mortlake a North Sheen 14. decembra 2020 po tom, čo chlapec spadol z letu smerujúceho na letisko Heathrow. Predpokladá sa, že mal 15 až 18 rokov a utrpel „veľké zranenia“ hlavy, krku, hrudníka a trupu, informoval The Sun.

Jeho zranenia sa zhodovali s tým, že niekto spadol z výšky z prelietavajúceho lietadla a narazil do neho vlak. Britskú dopravnú políciu zavolali okolo 10:00, no záchranári na mieste skonštatovali smrť chlapca.

Identita mladíka je stále záhadou pre úrady, ktorým sa nepodarilo zistiť, o koho ide a skontaktovať sa s jeho rodinou, a to aj napriek tomu, že od jeho nájdenia uplynuli dva roky. Dospievajúci chlapec nemal pri sebe žiadnu formu identifikácie a nemal žiadne viditeľné tetovania ani jazvy. Chýbali mu však topánky aj ponožky. Údajne mal na sebe zelenú polokošeľu s potlačou "Sulid Supra Used High Quality Motorcycle Parts", ale majitelia obchodu s motorkami v Nigérii, ku ktorému bolo tričko vysledované, nedokázali chlapca identifikovať. Nigérijské úrady dokonca dali do obehu vyobrazenie chlapca, no neúspešne.

Pri vyšetrovaní na súde koronerov v západnom Londýne bolo povedané, že Britská dopravná polícia a Národná kriminálna agentúra preukázali pri vyšetrovaní „mimoriadne úsilie“. Pitva zistila, že chlapec nejavil žiadne známky prirodzených chorôb. Jeho vek 15 až 18 bol stanovený kvôli jeho zubom, ktoré naznačujú, že bol v neskorom tínedžerskom veku. Príčinou jeho smrti bola hypotermia a hypoxia vo výške, čo je bežná príčina smrti tých, ktorí sa ukrývajú v podvozku lietadla.

Forenzný patológ Dr Robert Charles Chapman uviedol, že chlapec pravdepodobne zomrel pred dopadom na železničnú trať. Kamera odhalila, že telo bolo viditeľné na trati o 8:07 a vyšetrovatelia vyvinuli teóriu, že chlapec musel spadnúť z letu z Lagosu, ktorý priletel na Heathrow šesť hodín pred nájdením jeho tela. V šachte podvozku lietadla sa neskôr našli stopy po topánkach.

Úradujúca vrchná koronerka Lydia Brownová uviedla príčinu jeho smrti ako nešťastnú náhodu: „Som si veľmi vedomá, že niekde tam vonku má tento mladý muž rodinu, ktorú zaujíma, čo sa s ním stalo."