Vyšetrovanie leteckej katastrofy, pri ktorej zomreli aj traja Slováci, ukončili: Posledné slová pilotov pred smrťou

Rodiny obetí najhoršej leteckej katastrofy vo Francúzsku však s verdiktom nesúhlasia. David Koubbi, právnik niekoľkých rodín obetí, povedal, že rozhodnutie je „nepochopiteľné“. „Je to signál, že pri leteckej havárii môžete zabiť 228 ľudí a nikto nie je na vine. Rodiny, ktoré zastupujem sú zničené,“ povedal po vypočutí médiám. Napriek tomu, že teraz súd zbavil obe spoločnosti všetkých obvinení, v občianskom prípade, ktorý prebiehal samostatne rozhodol v prospech rodín a otvoril cestu k odškodneniu pre rodiny pozostalých, informuje britský the Guardian. Presná suma odškodnenia má byť však známa až v septembri. „Súd rozhodol, že hoci v trestnom práve nemožno prisúdiť vinu, podľa občianskeho práva sa Air France a Airbus dopustili štyroch chýb a sú zodpovední za škody,“ dodal právnik.

archívne video

Let AF447 letel v noci z Rio de Janeiro do Paríža, keď uprostred búrky nad Atlantikom zmizol z radaru. Lietadlu trvali štyri minúty a 24 sekúnd kým sa zrútilo z výšky 11 500 metrov priamo do Atlantiku. Nahraté rozhovory z kokpitu medzi tromi pilotmi opisujú let hrôzy. Jeden z pilotov kričal na druhého, „Do riti, havarujeme! To nemôže byť pravda! Čo sa deje?“ Na čo mu druhý pilot stihol už len odpovedať: „Do riti, sme mŕtvi!“ Potom sa lietadlo zrútilo. Odborníci predpokladajú, že situácia by mohla dopadnúť inak, ak by jeden z pilotov nespal. Kritickú chvíľu tak museli dvaja piloti zvládnuť sami, no zrejme s jeho pomocou by tragédii dokázali zabrániť, tvrdí Alain Bouillard, ktorý viedol vyšetrovanie a nešetril s kritikou pilota. Dokonca povedal, že neverí, že to bola únava, ktorá spôsobila odchod pilota z kokpitu a jeho spánok. „Bolo to skôr zvykové správanie, súčasť kultúry pilotovania v Air France,“ dodal. Šušká sa totižto, že pilot spal noc pred haváriou iba jednu hodinu, lebo si užíval so svojou milenkou, hosteskou mimo službu a opernou speváčkou.

Príčinou nehody bolo zamrznutie pitotovej trubice, ktorá sníma rýchlosť lietadla. Jej porucha vypla autopilota, prístroje ukazovali mätúce informácie a nasledovala katastrofa. Spoločnosť Air France a Airbus obvinenia popierajú. Airbus viní z havárie pilota, zatiaľ čo Air France poukazuje na chybné hlásenia, ktoré pilotov zmiatli. Francúzsky úrad pre letecké vyšetrovanie Bureau d´Enquêtes et d´Analyses (BEA) uviedol, že "posádka lietadla nereagovala správne na problém s námrazou, nemala výcvik na manuálne lietanie a letový riaditeľ ukazoval nekonzistentné signály". Po zlyhaní snímačov rýchlosti pilot namiesto klesania lietadlo zdvihol do výšky, no aerodynamika nevytvárala dostatočný vztlak a lietadlo sa zrútilo.

Väčšinu z 228 cestujúcich na palube lietadla spoločnosti Air France tvorili Brazílčania, no medzi cestujúcimi bolo aj 61 Francúzov, 26 Nemcov, 4 Maďari, 5 Briti, jeden Poliak a 3 Slováci. Dvaja z nich boli kamaráti z obce Kozárovce pri Leviciach. Pravdepodobne to bola ich obchodná cesta.