Vlk už terorizuje aj veľké mesto: Z lesa sa odvážil k ľuďom, psíčkari sú v ohrození

Zábery vlka sa objavili aj na sociálnych sieťach a u ľudí vyvolali zdesenie. Skutočnosť, že ide naozaj o vlka potvrdila aj koordinátorka štátneho programu starostlivosti o vlka Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany prírody a krajiny v Českej republike. „Aj keď si ľudia niekedy mýlia vlkov so psami, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo tentokrát naozaj o vlka,“ uviedla.

K podobným stretom s vlkom pritom podľa odborníkov môže dôjsť častejšie ako by sme si mysleli. „Vlci vo dne horšie vidia a tak sa môžu priblížiť,“ uviedla Jindřiška Jelínková pre český denník blesk.cz. Z videa však usúdila, že vlk sa choval úplne prirodzene a v kľude odišiel. Upozornila však, aby ľudia pri stretnutí s vlkom na seba zbytočne neupozorňovali. Starosta Šilheřovic Stanislav Lipinský si myslí, že k nim vlk iba zablúdil z neďalekého Poľska alebo Beskýd a obyvateľom obce nič nehrozí, pretože nemajú veľkochovy.

Aj keď sa psíčkari po útokoch vlka na psa obávajú vstúpiť do lesa, koordinátorka štátneho programu starostlivosti o vlka ich však upozornila, že ak ľudia dodržia poľovnícky zákon a svojho psa budú mať pod kontrolou, stretu vlka so psom dokážu zabrániť. „Dôležité je mať psa na vôdzke, alebo spoľahlivo ovládateľného na povel,“ dodala. Ak však dôjde k stretu vlka so psom, následky môžu byť fatálne.

V oblasti Beskýd evidujú asi 10 jedincov, ďalších 5 až 10 by malo byť na našej, slovenskej hranici. „Pokiaľ spočítame aj slovenské vlky, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o tri svorky vlkov,“ uviedla hovorkyňa Agentury ochrany prírody a krajiny Karolína Šůlová.