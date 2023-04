Spoločnosť SpaceX odložila štart najsilnejšej rakety v dejinách

WASHINGTON - Spoločnosť SpaceX v pondelok odložila prvý skúšobný let rakety Starship, najsilnejšej rakety v histórii, ktorá má v budúcnosti dopraviť astronautov na Mesiac, Mars a ďalej do vesmíru. Štart bude odložený najmenej o 48 hodín, informovala agentúra AFP.

Štart rakety Starship bol zrušený pre problémy s tlakom na prvom stupni nosnej rakety (Falcon Heavy), dodala AFP s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti SpaceX. Podľa pôvodných plánov raketa mala štartovať zo základne Starbase, kozmodrómu spoločnosti SpaceX v Boca Chica v americkom štáte Texase, o 08.20 h miestneho času (15.20 h SELČ).

Spoločnosť SpaceX v pondelok zverejnila plán letu: Približne tri minúty po štarte sa prvý stupeň rakety (Super Heavy) odpojí a spadne do vôd Mexického zálivu, zatiaľ čo druhý stupeň (Starship – podľa neho je pomenovaná celá raketa) bude pokračovať vo výstupe samostatne. Po dosiahnutí obežnej dráhy kozmická loď vykoná necelý jeden obeh okolo Zeme a potom má dopadnúť do Tichého oceánu. Pri tomto skúšobnom lete dopadnú do oceána oba stupne rakety, ale spoločnosť SpaceX plánuje, že v budúcnosti sa Starship aj Super Heavy vrátia na Zem, čím sa raketa stane plne opakovane použiteľnou.

Galéria fotiek (2) Spoločnosť SpaceX odložila štart rakety Starship

Zdroj: SITA/AP Photo/Eric Gay

Tento úvodný let je veľmi ostro sledovaný americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý loď Starship vybral na pristátie svojich astronautov na povrchu Mesiaca počas misie Artemis 3, ktorá je oficiálne naplánovaná na rok 2025. Astronauti sa na Mesiac vydajú v kapsule Orion, ktorá sa následne spojí s novou verziou lode Starship, predtým umiestnenou na obežnej dráhe Mesiaca. Tá potom bude slúžiť ako lunárny pristávací modul.