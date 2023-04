Bezpečnostné kontroly pri vstupe na Pražský hrad skončia: Začnú odstraňovať bezpečnostné rámy

PRAHA - Plošné bezpečnostné kontroly pri vstupe na Pražský hrad skončia, od pondelňajšieho poludnia sa začnú odstraňovať bezpečnostné rámy. Polícia už bude návštevníkov kontrolovať iba náhodne. Zábrany proti vjazdu vozidiel – takzvaní "ježkovia" - na mieste zatiaľ zostávajú. Na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom vnútra Vítom Rakušanom a policajným prezidentom Martinom Vondráškom to v pondelok uviedol český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Polícia sa podľa Vondráška priklonila k riešeniu, že naďalej bude kontrolovať všetky vozidlá vchádzajúce do priestorov Pražského hradu, avšak kontroly osôb už budú len náhodné. Využívať pri tom chcú kamerové systémy a na mieste tiež budú preventívne hliadky polície a hradnej stráže.

Ľudia tak už budú môcť voľne prechádzať všetkými vstupmi, ak ich polícia nevyzve na individuálnu kontrolu. Aj z tohto dôvodu zostane pri každom vstupe jeden bezpečnostný rám. "Koniec kontrol je skvelou správou pre nás všetkých," vyhlásil minister vnútra. Zdôraznil, že nejde o politické rozhodnutie. Pripomenul, že minulý rok to už vyzeralo nádejne, ale zhatila to invázia Ruska na Ukrajinu, lebo hodnotenie bezpečnostnej situácie v ČR sa zmenilo.

Bezpečnostné opatrenia mali zmysel

Policajný prezident zdôraznil, že bezpečnostné opatrenia mali zmysel, pretože často u návštevníkov odhalili nože či krátke zbrane. K zrušeniu plošných kontrol podľa jeho slov pristúpili preto, lebo zmizli štyri významné bezpečnostné riziká minulého roka - vlna nelegálnej migrácie z krajín západného Balkánu, predsedníctvo ČR v Rade EÚ, adventné obdobie a prezidentské voľby.

Krátko pred koncom svojho mandátu sa o zrušenie kontrol usiloval aj Pavlov predchodca Miloš Zeman. Vtedajšia Kancelária prezidenta republiky (KPR) sa pre to dostala do sporu s ministrom vnútra Vítom Rakušanom. Vyzývali ho, aby sa nevyhováral na políciu, ale v duchu svojich predchádzajúcich vyhlásení sa aktívne zasadil o zrušenie alebo zmenu policajných opatrení na Pražskom hrade. Rakušan namietal, že sa o ich zrušenie usiluje od nástupu do funkcie ministra, ale že tento krok je v rukách polície.

Kontroly pred vstupom do areálu Pražského hradu sú od leta 2016. Rok predtým Miloš Zeman uviedol, že je potrebné zvýšiť ochranu hradu pre možný teroristický útok. V septembri 2015 tiež umelecká skupina Ztohoven namiesto vlajky prezidenta republiky vyvesila na streche Pražského hradu veľké červené trenírky.