Pripravuje sa Kyjev na rozhodujúcu bitku? Ukrajinu čaká tanková ofenzíva, Putinovi vraj hrozí konečná porážka

Už týždne sa píše, že Kyjev plánuje veľkú protiofenzívu, v rámci ktorej majú byť definitívne vyhnané jednotky Vladimira Putina z Ukrajiny. Nie je jasné, kedy presne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadi jarnú ofenzívu, no pozorovatelia predpokladajú, že Ukrajina chce ich krajinu dobyť späť najneskôr od mája alebo júna. Mohla by to byť najdôležitejšia bitka v ukrajinskej vojne. S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude bojovať hlavne s tankami. Prípravy na to sú vraj v plnom prúde v Kyjeve aj v Moskve.

Ukrajina je stále závislá od Západu

Ako informuje nemecký denník Bild, Ukrajina je pri svojej veľkej protiofenzíve stále závislá od podpory Západu, pretože krajina nemá vlastnú výrobu tankov. V posledných týždňoch vraj Kyjev dostal od svojich spojencov viac ako 500 tankov a bojových vozidiel pechoty. Ukrajinskí vojaci majú v súčasnosti denne trénovať na takzvaný „Deň X“, ktorý má znamenať začiatok konca ruskej okupácie.

Podľa Bildu nedávno prišlo z Poľska až 60 tankov PT-91. Ide o ďalší vývoj sovietskych T-72, ale boli vybavené množstvom západnej útočnej a obrannej techniky. Okrem toho sú tu viac ako dve desiatky zo 40 sľúbených francúzskych ťažko vyzbrojených prieskumných tankov AMX-10RC a viac ako 60 tankov Leopard 2 z Nemecka a ďalších krajín. Ukrajina plánuje s touto armádou tankov poraziť Vladimíra Putina a jeho jednotky v najväčšej tankovej bitke za posledných 55 rokov a oslobodiť krajinu od ruských útočníkov.

Galéria fotiek (2) Prvú dodávku tankov Leopard 2 odovzdali Ukrajine Poliaci.

Zdroj: profimedia.sk

Prípravy na rozhodujúcu bitku?

Rusko sa vraj tiež intenzívne pripravuje na možno rozhodujúcu bitku a zvýšilo výrobu tankov. Očakáva sa, že každý mesiac zíde z montážnej linky asi desať nových tankov T-90. Podľa ruskej propagandy je to vraj desaťkrát toľko, no ako uvádza Bild, experti považujú tieto informácie za nereálne, keďže najmä nedostatok dodávok zo zahraničia pravdepodobne spomalí ruskú výrobu tankov.

No nutnosť je matkou vynálezu, a tak sa Rusko v súčasnosti vraj zameriava predovšetkým na recykláciu starých tankov z 80. rokov minulého storočia. Ruská továreň na zbrane nedávno zverejnila video, ktoré ukazuje proces repasovania a modernizácie tankov T-72B, ktoré majú približne 35 rokov. Podľa Bildu sa takto vyrába až „50 na polovicu moderných tankov za mesiac“.