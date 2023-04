Budeme si musieť dávať v Taliansku pozor na jazyk? TOTO vám môže skomplikovať dovolenku! Chcú zaviesť mastné pokuty

Talianska strana Fratelli d'Italia (Bratia Talianska), ktorej líderka Giorgia Meloniová je zároveň premiérkou, predložila parlamentu zákon, ktorý kriminalizuje nesprávnu výslovnosť talianskych slov a používanie anglicizmov a slov z iných jazykov.

Znevažujúce a ponižujúce

Legislatívny návrh podľa CNN predstavil poslanec Fabio Rampelli a premiérka ho výslovne podporuje. Hoci sa zákon vzťahuje na všetky cudzie jazyky, špecificky sa zameriava na anglicizmy alebo používanie anglických slov, ktoré by podľa zástancov taliansky jazyk bagatelizovali a ponižovali.

Zákon konkrétne vyžaduje, aby každý, kto zastáva funkciu vo verejnej správe, plynule ovládal hovorenú a písanú taliančinu. Používanie angličtiny v oficiálnych dokumentoch vrátane skratiek a pracovných názvov spoločností je zakázané.

Okrem toho musia zahraničné spoločnosti vypracovať všetky interné predpisy a pracovné zmluvy v taliančine. Aj vo firmách, ktoré zamestnávajú zamestnancov nehovoriacich po taliansky, musí byť hlavným jazykom taliančina.

Vysoké pokuty by mali ochrániť taliansky jazyk

Za nedodržanie zákona hrozí pokuta od 5 000 do 100 000 eur. Táto nezvyčajná iniciatíva je odôvodnená skutočnosťou, že „používanie anglicizmov nie je len módnou záležitosťou, ale má dopad na spoločnosť ako celok“.

Návrh zákona stanovuje, že ministerstvo kultúry zriadi výbor, ktorý sa bude zaoberať „správnym používaním talianskeho jazyka a jeho výslovnosťou“ v školách, médiách, obchode a reklame. Znamenalo by to, že nesprávne vyslovenie slov, ako je obľúbené predjedlo, by bolo trestným činom – takže vyslovenie „bru-schetta“ namiesto „bru-sketta“ by v prípade prijatia zákona hrozilo pokutou.