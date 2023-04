Bývalá poradkyňa prezradila tajomstvo: Toto je dôvod mlčania Melanie v procese s Trumpom

„Jediný zločin, ktorý som spáchal, je to, že som nebojácne bránil náš národ pred tými, ktorí by zničili našu krajinu. Je to urážka našej krajiny,“ povedal Donald Trump (76) po návrate z obžaloby v New Yorku. Na prejav pozval svojich priaznivcov do svojho súkromného domu Mar-a-Lago na Floride.

Trump je prvým exprezidentom v histórii USA, ktorý čelí trestnému stíhaniu. Bol obvinený z 34 prípadov falšovania obchodných dokumentov v škandále so zatajovanými peniazmi a vyhlásil, že je nevinný.

Jej mlčanie je úmyselné, je to jej zbraň

Bývalý prezident USA miluje svetlo reflektorov a nevyhýba sa ani konfrontácii. Na rozdiel od manželky Melanie Trumpovej (52). Zdá sa, že sa skryla a k obvineniam voči manželovi sa nevyjadruje. Melania mlčí – a to má svoj dôvod, ako prezrádza jej bývalá poradkyňa a bývalá priateľka Stephanie Winston Wolkoffová (52). "Melania žije v slonovinovej veži popierania," uviedla pre americký portál "Page Six".

Wolkoffová preto nečakala, že ju počas prejavu v Mar-a-Lago uvidí po boku Donalda Trumpa. "Jej mlčanie je zámerné, je to jej zbraň a brnenie."

Spor o vyše 26 miliónov dolárov

Podľa Wolkoffovej sa Melania Trumpová domnieva, že celý škandál bol zinscenovaný s cieľom poškodiť jej manžela – zo závisti. Aj preto sa 52-ročná žena momentálne snaží vyhýbať verejným stretnutiam. O svojom manželovi nechce nič povedať. "Melania má pocit, že nepotrebuje nikomu odpovedať ani vysvetľovať, takže sa nebude stavať do tejto pozície."

Wolkoffová a Melania sa stretli na Manhattane v roku 2003 a rýchlo sa z nich stali dobrí priatelia a obchodní partneri. Ale v roku 2018 sa priateľstvo skončilo. Došlo k sporu o 26 miliónov dolárov, ktoré Wolkoffovej firma dostala na plánovanie Trumpovej inaugurácie.