Podľa amerických voličov by nemal na prezidenta kandidovať ani Biden, ani Trump

Galéria fotiek (1) Donald Trump a Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky/Andrew Harnik

WASHINGTON - Približne polovica amerických demokratických voličov tvrdí, že prezident Joe Biden by sa nemal vo vo voľbách na budúci rok uchádzať o znovuzvolenie. To je pre 80-ročného Bidena znepokojujúci signál, napísala agentúra Reuters. V utorok zverejnený prieskum urobila so spoločnosťou Ipsos.