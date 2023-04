Drsná spoveď Trepovovej, ktorá má mať na svedomí Putinovho muža: Len ma využili, tvrdí!

archívne video

Ruská aktivistka Darja Trepovová (26), ktorá je obvinená zo spáchania atentátu na propagandistu Kremľa Maxima Fomina (známy ako Vladlen Tatarský), vypovedala na polícii k celému incidentu. Ruské bezpečnostné zložky poskytli na sociálnych sieťach video, kde sa Trepovová priznáva, že sošku do kaviarne v Petrohrade priniesla práve ona. Informuje o tom denník The Times.

Rezort vnútra Ruskej federácie ešte v pondelok 3. apríla oznámil, že polícia zadržala podozrivú Darju Trepovovú (26), ktorá mala cielene zneškodniť ruského blogera Tatarského. Kremeľ označil atentát za teroristický čin podporovaný Ukrajinou, kde mala byť zapojená aj skupina bývalého opozičného politika Alexeja Navaľného.

Na záberoch z priemyselnej kamery vstúpi krátko pred výbuchom do kaviarne postava s dlhými svetlými vlasmi v kabáte a v rukách drží škatuľu. Polícia predpokladá, že išlo práve o Trepovovú, ktorá niesla v krabici sošku s výbušninami.

🇷🇺This video shows a Darya Trepova who, around 5:25 p.m.,brought a box (presumably with a deadly filling) to a meeting with military commissar Vladlen Tatarsky



She did not find the entrance right away, but she nevertheless got inside. About an hour later there was an explosion pic.twitter.com/yi0D1VTzVl — Sinnaig (@Sinnaig) April 2, 2023

Tatarský mal privolať k sebe Trepovovú, ktorá sa predstavila ako "Nasťa". Mala si sadnúť vedľa neho, ale odpovedala, že sa hanbí a odišla k susednému stolu. Soška už bola vtedy na svojom mieste, vedľa Tatarského. Trepovová mala z miesta činu odísť v bielom Volskwagene Polo.

Výsluch

Podľa ruskej agentúty TASS je Trepovová ruskou občiankou, ktorá bola v minulosti zadržaná za protest proti vojne na Ukrajine. Po výbuchu kaviarne sa mala skrývať v byte manželovho kamaráta v Petrohrade. Údajne plánovala útek do Uzbekistanu. Počas výsluchu na polícii sa priznala, že to ona priniesla Tatarskému dar v podobe sošky. Policajt sa na nahrávke pýta, či vie, prečo bola vzatá do väzby. "Áno, viem. Za...povedala by som to takto. Za to, že som bola na mieste atentátu na Vladlena Tatarského," odpovedá. Dôstojník sa jej následne pýta či vie, čo spáchala. "No, priniesla som tam tú sošku, ktorá potom vybuchla," reaguje zadržaná. "Kto ti ju dal?" pokračoval člen ruskej polície. Trepovová bola už v týchto chvíľach v rozpakoch a len konštatovala: "Prosím, môžem vám to povedať neskôr? Bola som pripravená doručiť sošku. Len ma využili!" reagovala počas výsluchu.

Russian police published a video of Daria Trepova, arrested as a suspect for the death of war blogger Vladlen Tatarskiy.



In the video she confirms that she brought the figurine (which contained explosives) into the bar. But so far she refuses to answer who gave her the figurine. pic.twitter.com/RyLNf7KQB1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 3, 2023 ​

Jej manžel Dmitrij Rylov, ktorý je momentálne mimo Ruska, pre nezávislé ruské médiá povedal: "Som si celkom istý, že sama by niečo také nikdy nespravila. Som si stopercentne istý, že keby vedela o plánovanom atentáte, nikdy by s tým nesúhlasila," informoval The Times.

Rusko sa pohltilo samo

Kremeľ považuje Tatarského zabitie za "teroristický čin" a citoval ruský protiteroristický výbor, ktorý uviedol, že existujú dôkazy spájajúce Ukrajinu s bombardovaním. Ukrajina sa k útoku neprihlásila, pričom kancelária ukrajinského prezidenta Zelenského naznačila, že išlo o prácu vnútorných síl. Mykhailo Podolyak na Twitteri napísal, že bolo len otázkou času, kým Rusko pohltí domáci terorizmus. "Pavúky sa už v pohárinavzájom požierajú," dodal.

It begins in RF... Spiders are eating each other in a jar. Question of when domestic terrorism would become an instrument of internal political fight was a matter of time, as breakthrough of ripe abscess. Irreversible processes and Troubles 2.0. await RF. While we will watch.

Podporovateľ Putina

Štyridsaťročný Tatarskij, rodák z Donecka, sa pridal k proruským separatistom a bojoval na strane Moskvy. V čase pred inváziou na Ukrajinu si odpykával nepodmienečný trest vo väzení za ozbrojenú lúpež. Neskôr sa preslávil ako telegramový bloger s vyše pol milióna sledovateľmi. Vo svojich príspevkoch propagoval ruského prezidenta Vladimira Putina aj jeho "špeciálnu vojenskú operáciu".

In un attentato dinamitardo in un caffè di San Pietroburgo è morto il giornalista e corrispondente di guerra Vladlen Tatarskij. Vogliamo ricordarlo così:

"Vinceremo tutti, ammazzerremo tutti, rapineremo quelli che serve, sarà tutto come piace a noi". pic.twitter.com/6G4eoZhBoI — Publio Quintilio Varo (@silupescu) April 2, 2023

Tatarský sa v septembri zúčastnil na ceremónii, počas ktorej Putin formálne anektoval štyri regióny Ukrajiny. Vo videu v Kremli bloger povedal: "Všetkých porazíme, všetkých zabijeme a každého, koho potrebujeme, okradneme. Všetko bude tak, ako sa nám to páči." Tatarský mal tiež väzby na Jevgenija Prigozhina, zakladateľa Wagnerovej skupiny a majiteľa kaviarne, kde bol atentát spáchaný.