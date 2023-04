Božie znamenie nad Chorvátskom: Slovenka Petra sa stala svedkom neobvyklého úkazu na oblohe

BRATISLAVA - Letné dovolenky si užívame všetci a každá jedna pozostáva z niekoľko nezabudnuteľných zážitkov, ktoré nám väčšinou zostávajú v pamäti až dokonca života. Niečo podobné, no menej pozitívne počas pobytu pri Jadrane zažila aj Petra s rodinou. Všetky okolnosti im hrali do karát, no až do chvíle, kým sa nestali svedkami niečoho, na čo rozhodne nezabudnú...

Ako mnoho slovenských rodín, aj tridsaťpäťročná Petra z Banskej Bystrice sa s tou svojou vlani v lete navštívila obľúbenú dovolenkovú destináciu Chorvátsko, presnejšie turistické stredisko Vodice. V jedno ráno im príjemnú plážovú idylku narušil obrovský vietor, ktorý so sebou bral aj nafukovačky a klobúky, a krátko nato nasledovalo masívne zatmenie oblohy.

Cez tmavé mračná sa predieralo iba slnko, ktoré sa zmenilo na malú, žeravú guľu. Netušiaci ľudia v nemom úžase povychádzali z mora a nasmerovali telefónne objektívy na tento záhadný zjav. Krátko nato sa Petra dozvedela, že našťastie nešlo o žiadnu prichádzajúcu apokalypsu ani nič podobné, ale iba pár kilometrov od ich dovolenkovej oblasti, neďaleko Šibenika, sa rozmohol ničivý požiar, ktorý zasiahol olivové háje.

Vytušila to aj sama, keď sa do toho všetkého pridal ešte aj popol, ktorý jej padal z neba priamo na hlavu. V tej chvíli im nebolo všetko jedno, a to hlavne, keď ich niektorí rodinní príslušníci bombardovali správami plnými paniky. No strach o nich bol aj celkom oprávnený, keďže sa v médiách dočítali, že ľudia, ktorí sa nachádzali blízko centra diania, museli byť evakuovaní do bezpečia. Petry s rodinou sa to ale netýkalo.

V deň ich odchodu sa už aj s pobalenými kuframi ešte posledný krát vybrali na pláž a sledovali malé lietadlá, ktoré preletovali nad morom, a usilovne sa snažili hasiť tento obrovský požiar. Úspech sa dostavil až po pár dňoch, ale, bohužiaľ, niektorí tamojší obyvatelia následkom tejto prírodnej katastrofy prišli o svoje obydlia. Podľa Chorvátov išlo o najhoršiu situáciu za posledných desať rokov.