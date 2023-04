V Európe zavládol chaos: Zákaz spaľovacích motorov vyvolal riadne vášne! Na svoje si príde známa americká firma

AUSTIN – Zákaz spaľovacích motorov sa v Európskej únii stane už o pár rokov skutočnosťou a šoféri budú nútení presedlať na elektromobily. Jedným z kúskov, na ktoré sa budú Slováci pozerať, by mohlo byť aj auto z dielne motoristického giganta Tesla, ktorý už aj v tomto roku hlási nárast svojich predajov.

Spoločnosť Tesla ohlásila hneď v prvom kvartáli navýšenie medziročného odbytu elektromobilov až o 36%. Súčasne sa im podarilo dosiahnuť predajný rekord a v poslednom kvartáli predali viac ako 422-tisíc elektromobilov. Možným dôvodom rapídneho nárastu predaja mohlo byť aj zníženie cien pri hneď viacerých modeloch áut. Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk v januári tiež zdôraznil, že spoločnosti by sa v tomto roku mohlo podariť míľnik v predaji a doručiť až 2 milióny vozidiel, informuje agentúra Reuters.

Galéria fotiek (4) Elon Musk, generálny riaditeľ spoločnosti Tesla, vpravo, tlieska rukami pri otvorení továrne Tesla Berlin Brandenburg v nemeckom Gruenheide

Zdroj: SITA/Patrick Pleul/Pool via AP

Masívne zľavy priniesli Tesle vytúžené ovocie, pre spotrebiteľov to znamená ľahší prístup k elektromobilom

Spoločnosť Tesla mala ešte v januári tohto roka zaviesť novú predajnú stratégiu, ktorá mala byť odpoveďou na zvyšujúcu sa konkurenciu v oblasti predaja elektromobilov. Jedným z ich hlavných krokov bolo zníženie cien vybraných modelov v priemere o 20%. Spoločnosť tak na automobilovom trhu rozpútala cenovú vojnu. Na zníženie cien reagovali napríklad čínske spoločnosti BYD a Xpeng, ktoré pristúpili k rovnakému kroku, aby dokázali byť aj naďalej konkurencieschopné.

Galéria fotiek (4) Snímka z podujatia Deň ekomobility v Bratislave

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Cenová stratégia, ktorú sa rozhodli využiť, by napokon mohla vyústiť k ešte masívnejšiemu zlacňovaniu elektromobilov. Tento vývoj by mohol predstavovať úľavu aj pre Slovensko, nakoľko sa rovnako, ako všetky členské krajiny EÚ, budeme musieť už onedlho prispôsobiť zelenému trendu a zákazu prevádzky spaľovacích motorov. Časť odbornej verejnosti očakáva, že spoločnosť Tesla spolu s ostatnými výrobcami elektromobilov by mohla byť v budúcnosti aj ďalej tlačená k postupnému znižovaniu cien. Dôvodom má byť práve cenová vojna, v následku ktorej zlacňujú elektromobily väčšiny výrobcov na trhu.