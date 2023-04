Izraelské zložky neutralizovali muža, ktorý autom vrazil do trojice Izraelčanov

JERUZALEM - Traja Izraelčania utrpeli v sobotu zranenia, keď do nich autom zámerne vrazil palestínsky vodič, ktorý bol na mieste činu "neutralizovaný". K incidentu došlo severne od mesta Hebron, neďaleko dediny Bajt Umar na západnom brehu Jordánu.

Podľa agentúry AFP o tom informovala izraelská armáda. Denník Times of Israel na svojom webe napísal, že páchateľ útoku bol na mieste zastrelený. Obeťami útoku sú traja Izraelčania vo veku okolo 20 rokov. Jeden z nich utrpel vážne zranenia a bol prevezený do nemocnice. Zvyšní dvaja boli zranení ľahko a stredne ťažko. Po ošetrení na mieste činu ich záchranné zložky tiež previezli do nemocnice.

Situácia je napätá

Bezpečnostná situácia v Izraeli a na palestínskych územiach je už dlhší čas mimoriadne napätá a momentálne sú izraelské bezpečnostné zložky v stave vysokej pohotovosti aj pre moslimský posvätný mesiac - ramadán, ktorý zvyčajne sprevádza napätie a nepokoje. Situáciu môže ovplyvniť aj blížiaci sa židovský sviatok pesach. Izraelská armáda v piatok oznámila, že počas prvého a posledného dňa sviatku pesach uzavrie pre Palestínčanov priechody medzi Izraelom a okupovaným Predjordánskom. Uzavrú sa aj hraničné priechody do pásma Gazy. Ide o opatrenie, ktoré obvykle sprevádza slávenie židovských a izraelských sviatkov.

AFP doplnila, že od začiatku roka prišlo pri palestínskych útokoch o život 14 občanov Izraela a jedna Ukrajinka. Za to isté obdobie bolo zabitých 87 Palestínčanov, a to pri stretoch s izraelskou armádou alebo pri útokoch. V poslednom čase badať aj nárast útokov, ktorých sa voči Palestínčanom dopúšťajú židovskí osadníci.

Izrael obsadil západný breh Jordánu a východný Jeruzalem v roku 1967. V súčasnosti sa na tomto území nachádza už viac ako 200 izraelských osád, v ktorých dokopy žije približne 600.000 ľudí.

Palestínčania dané lokality považujú za súčasť svojho budúceho štátu.