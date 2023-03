Macron chce varovať Čínu pred vojenskou podporou Ruska: Môže to byť katastrofálne

Galéria fotiek (1) Emmanuel Macron

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce budúci týždeň varovať čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, že akékoľvek rozhodnutie Pekingu poskytnúť Rusku vojenskú pomoc do bojov na Ukrajine by bolo katastrofálne. V piatok to oznámil Elyzejský palác. Informuje agentúra AFP.