Harrisová sľúbila pomoc Ghane, ktorú trápia ekonomické a bezpečnostné problémy

Harrisovej návšteva má ukázať podporu ghanskému prezidentovi Nanovi Akufovi-Addovi, ktorý čelí silnejúcej nespokojnosti s infláciou, hoci dovtedy mala krajina jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík na svete. "Pod vaším vedením sa Ghana stala majákom demokracie a prispievateľom k celosvetovému mieru a bezpečiu," povedala Harrisová v prezidentskom paláci v metropole Akkra, uviedol palác vo vyhlásení.

Harrisová oznámila západnej Afrike pomoc 100 miliónov dolárov a zaviazala sa, že Spojené štáty budú "posilňovať partnerstvo v celej Afrike". Administratíva prezidenta Joea Bidena žiada od Kongresu aj ďalších 139 miliónov dolárov pre Ghanu, aby sa zmiernila detská práca, zlepšili predpovede počasia, podporili miestni hudobníci a zabraňovalo vypuknutiu chorôb.

Galéria fotiek (2) Kamala Harrisová v uliciach Ghany

Zdroj: SITA/AP Photo/Misper Apawu

Africké štáty trpia v dôsledku vojny na Ukrajine

Viceprezidentka je najdôležitejším členom Bidenovej administratívy na návšteve Afriky. Po Ghane pôjde do Tanzánie a Zambie. Ide o súčasť riadeného úsilia o rozšírenie vplyvu USA v Afrike v období, keď tam presadzujú svoje vlastné záujmy Čína a Rusko. Africké štáty trpia dôsledkami ruskej invázie na Ukrajinu, ako sú vyššie ceny potravín a paliva. Vojna tiež narysovala deliacu čiaru v OSN, kde niektorí africkí lídri odsúdili inváziu, ale iní to odmietli. Situácia vyvolala obavy z novej studenej vojny, v ktorej sa Afrika ocitne uprostred súperenia. USA poslali vojakov, aby vycvičili armády Ghany a ďalších štátov, ktoré by tak mohli posilniť obranu pred islamskými radikálmi. Napríklad Mali, prípadne Burkina-Faso sa obrátili na ruskú súkromnú žoldniersku Vagnerovu skupinu.

Ghanský prezident Akufo-Addo označil terorizmus za "jed" a vyhlásil: "Trávime veľa bezsenných nocí, pretože sa snažíme zaistiť, aby sme tu boli chránení." Akufo-Addo vyjadril obavu, že Vagnerova skupina sa môže rozšíriť aj na sever Ghany, pretože tam, pri hranici s Burkinou-Faso, občas prepukajú boje.