Nina precestovala za krásou stovky kilometrov, neľutuje to: Si nádherná, chvália ju fanúšikovia

LONDÝN/ISTANBUL - Nina (65) z Veľkej Británie nemala na ostrovoch možnosť podstúpiť plastickú operáciu za rozumnú cenu. Ako sa však hovorí, nádej umiera posledná. Rozhodla sa cestovať naprieč celou Európou, len aby si splnila sen. Využila tzv. medicínsku turistiku a vrelo to odporúča každému, kto sa rozhodne pre zmenu.

V oblasti plastickej chirurgie je medicínska turistika pomerne zaužívaný termín. V Nemecku, USA či Veľkej Británii sa aj celkom často využíva. Celý proces spočíva v tom, že pokiaľ si ľudia nemôžu vo svojej domovine dovoliť nejaký chirurgický zákrok, vycestujú za hranice, kde ich to bude stáť oveľa menej. Informuje o tom poľský portál Fakt. Do tohto trendu už spadá aj zubná chirurgia.

Zákrok v inej krajine

Podobný problém mala aj Britka Nina Incemanová (65), ktorá sa rozhodla pre plastiku tváre. Nina vôbec nevyzerala na svoj vek, no napriek tomu sa rozhodla podstúpiť lifting tváre a krku. Problém bol však v tom, že podobné zákroky stoja na britských ostrovoch priveľa peňazí. Nina preto v októbri minulého roku odcestovala do Turecka. Na klinike plastickej chirurgie Türkiye Hastanesi v Istanbule strávila desať dní. Rozhodla sa o tom aj natočiť videá pre svojich fanúšikov.

Viacerí jej sledovatelia boli názoru, že Nina nepotrebuje žiadne vyhladzovanie ani iný chirurgický zákrok na tvári. Napriek tomu chcela vyzerať mladšie. Na klinike v Turecku podstúpila najprv spomínaný vysnívaný lifting krku a tváre, ku ktorým pridala ešte rinoplastiku. Doktori ju ubezpečovali, že žiadaný výsledok nebude hneď viditeľný. Nina po 10-tich dňoch od operácie mohla odcestovať naspäť do Británie. Proces hojenia rán trval takmer štyri mesiace.

Vrátila sa tam vo februári

Tento rok sa NIna opäť vrátila do Istanbulu. Vo februári podstúpila operáciu očných viečok. Líca a okolie slzných kanálikov sa jej naplnili telesným tukom. To bol ďalší požadovaný zákrok. Na klinike minula približne 8-tisíc eur. Aj keď bola liečba bolestivá, nič z toho neľutuje. Potvrdili ju v tom aj jej najvernejší sledovatelia na TikToku ktorí veria, že to boli dobre použité peniaze. Viacerí v komentoch pod jednotlívymi videami vyzdvihli prácu plastických chirurgov.

"Vyzeráš úžasne, hoci už pred operáciou si bola nádherná," napísal jeden z Nininých fanúšikov. "Si krásna a z tvojich očí srší šťastie. Ďakujem ti, že si o tom všetkom informovala (na TikToku)," uviedol ďalší s tým, že narážal na dobré aj ťažšie chvíle počas liečby.