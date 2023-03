Nový český prezident Pavel poctil Slovensko svojou návštevou: Čaputovú by jednoznačne chcel ako prezidentku aj naďalej

VIDEO Petr Pavel prišiel na Slovensko:

Petr Pavel prišiel na Slovensko

nový český prezident má v Bratislave hustý program

stretne sa s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, uctí si pamiatku obetí streľby na Zámockej ulici či novinára Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú na námestí SNP pri ich pamätníku

Aktualizované 12:47

Prezidenti Slovenska a Česka Zuzana Čaputová a Petr Pavel vyzdvihli počas nástupnej návštevy Pavla v Slovenskej republike spoločné názory a hodnoty. Vytvára to podľa nich priestor na ďalšiu spoluprácu. Ako pripomenuli, obe krajiny čelia aj obdobným výzvam týkajúcich sa geopolitickej situácie, energetiky či hybridnej vojny. Uviedli to po spoločných rokovaniach v Prezidentskom paláci.

"Obaja sme vyrastali v časoch Československa. Bol to náš domov a dnes môžeme spolu sláviť veľmi priateľské, pozitívne a konštruktívne vzťahy dvoch samostatných štátov," vyhlásila Čaputová s odkazom na 30. výročie od rozdelenia Československa.

Aktualizované 12:31

Aj polícia ma dnes plné ruky práce, keďže dohliadajú na pokojný priebeh návštevy Petra Pavla.

Aktualizované 12:15

Čaputová a Pavel vystúpili na spoločnom tlačovom brífingu prvýkrát ako obaja prezidenti. Čaputová bola prezidentovi vďačná za to, že ako krajina veria Slovensku v rámci výcviku nadnárodnej skupiny NATO v Lešti. Pavel na oplátku povedal, že by bol šťastný, ak by mal ako slovenskú partnerku v prezidentskej funkcii práve Čaputovú, a to do konca vlastného volebného obdobia. Slovensko čakajú prezidentské voľby o rok.

Obaja prezidenti zároveň zodpovedali podrobnosti o avizovanej spoločnej ceste na Ukrajinu. Pavel za týmto účelom už dokonca telefonoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Čaputová už na Ukrajine počas svojej funkcie bola počas júna minulého roka.

Aktualizované 11:08

Čaputová si pri príležitosti návštevy Pavla spomenula na jej samontú návštevu Česka bezprostredne zvolení českého prezidenta. Ľudia tam podľa nej sami začali spievať slovenskú hymnu, čo Čaputová považuje za utužujúce vzájomné vzťahy našich oboch krajín.

Aktualizované 11:00

Pavel v knihe hostí uviedol, že je mu "cťou, že jeho prvé zahraničné kroky smerovali práve na Slovensko".

Aktualizované 10:52

Zachytili sme uvítacie dary, ktoré sprevádzajú Pavlovu návštevu na Slovensku.

Aktualizované 10:40

Pavel sa podpisuje do knihy hostí v Prezidentskom paláci a Čaputová ho zároveň privítala v interiéri paláca.

Aktualizované 10:35

Pavel prišiel pred Grasalkovičov palác a zvítal sa s najvyššími predstaviteľmi a s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Pavel začne stretnutím s Čaputovou, večer prebehne diskusia v SND

Nový český prezident Petr Pavel pricestoval v pondelok na nástupnú návštevu Slovenska. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu, ktorou nadviaže na dlhoročnú tradíciu svojich predchodcov. Program dvojdňovej oficiálnej návštevy sa začne dnes o 10:30 privítacím ceremoniálom v Prezidentskom paláci v Bratislave s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

Po spoločných rokovaniach si hlavy štátov uctia pamiatku zakladateľov prvej Československej republiky T. G. Masaryka a M. R. Štefánika pri ich pamätníkoch na nábreží Dunaja v Bratislave. Večer sa stretnú na spoločnej diskusii v Slovenskom národnom divadle o 18:00.

Galéria fotiek (12) budova SND

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Český prezident s manželkou si tiež v Bratislave uctia pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, aj pamiatku obetí teroristického útoku na Zámockej ulici.

Stretnutie má naplánované aj s Hegerom a Kollárom

V pondelok by sa mal Pavel stretnúť aj s dočasne povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom. Na druhý deň má naplánované stretnutie s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina). Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zložil prezidentský sľub minulý týždeň a stal sa tak v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky.