Vyšetrovanie otravy školáčok v Iráne by malo patriť pod mandát OSN

WASHINGTON - Vyšetrovanie nedávneho priotrávenia školáčok v Iráne by malo spadať pod mandát OSN, ak sa ukáže, že prípady súviseli s účasťou na protivládnych protestoch. Vyhlásil to v pondelok Biely dom, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.

Od konca novembra bolo vo vyše 52 školách po celom Iráne hlásených niekoľko stoviek prípadov priotrávenia plynom, uvádza oficiálna štatistika. V Iráne pred viac než piatimi mesiacmi vypukli rozsiahle protesty. Spustila ich smrť 22-ročnej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorú mravnostná polícia zadržala 13. septembra za údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu.

Mladá Kurdka o tri dni neskôr v nemocnici zomrela

"Ak tieto otravy súvisia s účasťou na proteste, potom to jasne patrí do právomocí OSN a vyšetrovať by to mala v Iráne nezávislá medzinárodná misia," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jeanová-Pierrová. Narážala tým na orgán vytvorený vlani v novembri, ktorý vyšetruje porušovanie ľudských práv v Iráne. "Musí prebehnúť dôveryhodné nezávislé vyšetrovanie a musí byť vyvodená zodpovednosť," povedala Jeanová-Pierrová na svojej každodennej tlačovej konferencii.

Stovky školáčok hlásili za uplynulé tri mesiace príznaky ako dýchavičnosť, nevoľnosť a závraty. Objavili sa u nich po tom, čo vraj zacítili "nepríjemný" alebo "neznámy" zápach. Niektoré dievčatá hospitalizovali. Táto vlna možných prípadov otravy vyvolala u rodičov obavy. Vyzývajú preto úrady, aby konali. Námestník ministra zdravotníctva Júnes Panáhí nedávno povedal, že možným cieľom útočníkov je zabrániť dievčatám v prístupe k vzdelaniu. Iránsky najvyšší líder ajatolláh Alí Chameneí v pondelok vyhlásil, že páchateľov čakajú "prísne tresty". Uvádza sa to aj na jeho webovej stránke. Iránski predstavitelia zatiaľ neoznámili, že by v tejto súvislosti polícia niekoho zadržala.