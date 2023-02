AKTUÁLNE Vzdušný priestor nad Petrohradom je opäť otvorený: Uzatvorený bol po spozorovaní neznámého letiaceho objektu

Aktualizované o 11:30

Vzdušný priestor nad Petrohradom je opäť otvorený. Uzatvorili ho v utorok ráno po tom, čo v oblasti podľa médií spozorovali neznámy letiaci objekt blížiaci sa od Fínskeho zálivu. Armáda k letiacemu objektu podľa nepotvrdených informácií vyslala stíhačky, uvádza britská stanica Sky News. Úrady oficiálne nezdôvodnili zastavenie letov na letisku Pulkovo ani uzatvorenie vzdušného priestoru v okruhu 200 kilometrov, ako o ňom informovala ruská štátna agentúra TASS. V noci vypukol požiar v rafinérii v meste Tuapse na pobreží Čierneho mora. Údajne tam predtým spozorovali dron. Požiar podľa šéfa samosprávy Tuapského obvodu Sergeja Bojka uhasili, pričom nezasiahol nádrže s ropnými produktmi.

Letová prevádzka na Pulkove má byť podľa oznámenia miestnej samosprávy zastavená do poludnia miestneho času (10.00 h SEČ). Ruská štátna agentúra TASS neskôr informovala, že úrady uzavreli vzdušný priestor v okruhu 200 kilometrov okolo letiska Pulkovo, a to do 13.20 h miestneho času (11.20 SEČ). Podľa údajov webu Flight Radar monitorujúceho lety sa viacero lietadiel na ruských linkách smerujúcich do Petrohradu vrátilo na letiská, odkiaľ odštartovali.