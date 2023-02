Šachový génius Kasparov: Predpovedá pád Putina, žiadna cesta späť

Keď Vladimir Putin nariadil 24. februára 2022 inváziu na Ukrajinu, nikto, ani samotný ruský prezident, ani Západ nečakali, že táto útočná vojna bude trvať toľko mesiacov. Vyhláseným vojnovým cieľom kremeľského tyrana bolo dobyť Ukrajinu do 72 hodín. Plán ale zlyhal a Ukrajina sa vďaka pomoci zo Západu už vyše roka úspešne bráni ruským útočníkom. Zdá sa, že mierové rokovania sú mimo stola a pre Putina aj Zelenského sa zdá, že víťazstvo je jediným spôsobom, ako môže vojna skončiť.

Dokonca aj šachový génius Garry Kasparov, Putinov odporca a kritik Kremľa od samého začiatku, je presvedčený, že ruský prezident nemá iné alternatívy. Od začiatku ukrajinskej vojny neexistovala pre Vladimira Putina „cesta späť“. V rozhovore pre Bild bol Kasparov presvedčený, že Vladimir Putin bude neúprosne pokračovať vo vojne. "Jeho moc závisí od pokračovania vojny. Putin je vojna. Koniec vojny je aj jeho koniec," povedal Rus v exile. Putin pokračuje v boji, pretože jedinou alternatívou je „jeho politická a biologická smrť“.

"Akokoľvek šialene to môže pôsobiť, koná podľa tejto logiky. Diktátor musí vždy ospravedlniť svoju moc. Diktatúra vždy potrebuje mytológiu, ktorá ospravedlňuje legitimitu systému," vysvetľuje kremeľský kritik v rozhovore pre Bild. To je Putinova bláznivá logika vojny. Kasparov považuje rokovania s Putinovým Ruskom za nemysliteľné a hovorí o "nebezpečnej ilúzii". "Rusko je moderná, fašistická, mafiánska diktatúra. Systém nemá prostriedky na to, aby sa sám uzdravil," povedal šachový génius. Podľa jeho názoru môže Kremeľ v súčasnej podobe prežiť len v „konfrontačnom režime“.

Podobne ako v nacistickom Nemecku v rokoch 1943/1944 treba ľudí v Rusku vrátiť do reality, pretože podľa neho žijú v paralelnom svete. Podľa kremeľského oponenta Kasparova na to nie je v žiadnom prípade potrebná totálna porážka. "Nemusíte ich bombardovať, nepotrebujete inváziu. Ukrajinu stačí zbaviť Putinových vojsk a ruského presvedčenia, že časy impéria a diktatúry sa skončili. Iná cesta neexistuje." Na to je potrebné, aby Západ konečne pochopil, že Ukrajina musí vyhrať túto vojnu.