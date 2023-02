Hrôzostrašná nehoda v centre Prahy: Auto vrazilo do ľudí na zastávke! Vodič dostal záchvat

PRAHA - Hrôzostrašná nehoda v centre Prahy, ktorá pripomína október 2022 na bratislavskej Zochovej ulici sa stala v piatok krátko po polnoci. Vodič bieleho Superba vrazil do zastávky, kde stál muž so ženou. Žene sa podarilo odskočiť, muž také šťastie nemal. Podľa svedkov vodič vôbec nebrzdil.

Podľa očitých svedkov mal vodič pred pešou zónou zabočiť vpravo, to však nezvládol a vpálil to rovno do zastávky električky na Jugoslávské ulici a skončil prednou časťou vozidla vo vstupe do kaviarne. Rýchlosťou takmer šesťdesiat kilometrov za hodinu prerazil dokonca aj stĺp. Na mieste vtedy stál muž so ženou.

Hodinu po půlnoci zasahovala centrální stanice v Jugoslávské ulici na Vinohradech u dopravní nehody osobního automobilu do vstupu prodejny. Po zadokumentování @PolicieCZ jsme vůz vyprostili a zasypali uniklé provozní kapaliny. Do péče @zzshmp byly předány 2 osoby. pic.twitter.com/5xtQHGyWHx — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) February 25, 2023

Podľa svedka, ktorý nehodu priamo videl, to „vyzeralo akoby vodič skolaboval alebo mal epileptický záchvat“, prezradil pre český iDnes. Túto informáciu neskôr potvrdila aj pražská záchranná služba. „Vodič mal záchvat kŕču, poranené horné aj dolné končatiny,“ uviedli na Twitteri spolu s informáciou, že ošetrených bolo päť osôb. „Všetci boli pri vedomí a mimo ohrozenia života. Jeden chodec utrpel úraz hlavy a oboch dolných končatín, zbytok pacientov malo ľahšie zranenia.“ Nehoda ochromila električkovú dopravu približne na hodinu a pol.

Copyright MF DNES pic.twitter.com/J5c8qbzgvq — Václav Janouš (@janous_vaclav) February 25, 2023

Na mieste zasahovali hasiči, ale aj policajti a na Jugoslávskej ulici na Vinohradoch museli voz vyslobodiť zo vstupu do predajne ale aj zaistiť uniknuté kvapaliny. Policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová potvrdila slová záchranky, že zranených bolo päť osôb a dychová skúška u vodiča nebola potvrdená. „S najväčšou pravdepodobnosťou sa jednalo o zdravotnú indispozíciu,“ dodala.