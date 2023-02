Vážne slová Zelenského: Ak Čína podporí Rusko, vypukne svetová vojna

KYJEV - Ak Čína podporí vo vojne na Ukrajine Rusko, vypukne svetová vojna. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre nemecký denník Die Welt, ktorý zverejnili v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.

Kyjev by si podľa Zelenského želal, aby bol Peking na strane Ukrajiny. "Je pre nás dôležité, aby Čína nepodporila vo vojne Ruskú federáciu. Vlastne, bol by som rád, keby bola na našej strane. V súčasnosti si však myslím, že to nie je možné," uviedol ukrajinský prezident.

Spojené štáty nie sú v takej pozícií, aby Číne kládli požiadavky

"Vidím príležitosť pre Čínu pragmaticky zhodnotiť, čo sa tu deje. Pretože ak sa Čína spojí s Ruskom, bude svetová vojna, a myslím si, že Čína si je toho vedomá," dodal Zelenskyj. Slová ukrajinského prezidenta prichádzajú po tom, ako čínske ministerstvo zahraničných vecí varovalo Washington, aby sa nemiešal do vzťahov Pekingu a Moskvy. Hovorca čínskeho rezortu diplomacie Wang Wen-pin takto reagoval na slová amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ktorý Peking varoval pred poskytovaním materiálnej pomoci pre ruskú agresiu voči Ukrajine.

"Spojené štáty nie sú v takej pozícií, aby Číne kládli požiadavky. Odmietame to, že USA kritizujú čínsko-ruské vzťahy, nehovoriac už o donucovaní a nátlaku," povedal hovorca Wang. Kremeľ tiež v pondelok potvrdil, že na návštevu Moskvy pricestuje vysokopostavený čínsky diplomat Wang I a že sa tam možno stretne aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Neuviedol však, kedy sa návšteva uskutoční.

Maďarsko a Čína tvrdia, že stoja na strane mieru

Maďarsko a Čína stoja na strane mieru a sú pripravené spolupracovať s ďalšími štátmi sveta s cieľom diplomaticky urovnať konflikt na Ukrajine, potvrdili v pondelok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó a vysokopostavený čínsky diplomat Wang I. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR.

Šéf maďarskej diplomacie pripomenul, že táto vojna zúriaca v bezprostrednom susedstve Maďarska, ktorá si vyžiadala aj straty na životoch Maďarov žijúcich na Ukrajine, má mimoriadne negatívny vplyv aj na Maďarsko.Toto utrpenie a márnenie ľudských životov by sa mali čo najskôr skončiť, vyhlásil Szijjártó, podľa ktorého by bolo potrebné dosiahnuť okamžité prímerie a začať mierové rokovania.

"Vyhlasujeme svetu, že Čína a Maďarsko sú radi, že môžu spolupracovať s inými mierotvornými krajinami na čo najskoršom ukončení súčasnej vojnovej situácie," citovala MTI Wanga, ktorý je riaditeľom kancelárie Komisie pre zahraničné veci Ústredného výboru Komunistickej strany Číny. Čínsky hosť ocenil, že Maďarsko a Čína sa zhodujú vo viacerých otázkach a podčiarkol, že Čína chce ďalej posilňovať spoluprácu s Maďarskom i s Európskou úniou v záujme rastu životnej úrovne.