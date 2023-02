USA, Poľsko a Nemecko rokujú o spoločných vojenských cvičeniach

BERLÍN - Washington vedie s Berlínom a Varšavou rozhovory o spoločných vojenských cvičeniach v Poľsku. Išlo by o reakciu na hrozbu Ruska voči východnej hranici Severoatlantickej aliancie. Uviedol to v nedeľu nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje agentúra AFP.

O takýchto manévroch sa "uvažuje", povedal Pistorius pre verejnoprávnu televíziu ARD. Podľa vlastných slov "zatiaľ" nemôže potvrdiť ich konanie ani poskytnúť ďalšie detaily.

Archívne video: Ukrajina sa pripravuje na cvičenie ruských vojnových lodí

Vojenské cvičenia v krajine hraničiacej s Ukrajinou, ktorú pred rokom napadlo Rusko, by vyslali veľmi jasný signál spojencom z NATO, no tiež ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, priblížil minister. NATO "nie je zďaleka také slabé, ako si to (Putin) dlho myslel", uviedol Pistorius s tým, že Aliancia je oveľa silnejšia a jednotnejšia než pred rokom.

Napriek tomu "je pre krajiny východnej Európy ako Poľsko, pobaltské štáty, Slovensko a ďalšie dôležité vidieť, že Nemecko ako najdôležitejší európsky člen Aliancie a USA ako transatlantický partner dodržiavajú svoje obranné záväzky", doplnil šéf nemeckého rezortu obrany.