Bill Gates predpovedá veľkú revolúciu: Toto kompletne zmení náš svet a každý aspekt spoločnosti

WASHINGTON - Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates verí, že ChatGPT zmení náš svet v podobnom rozsahu, ako príchod osobných počítačov. ChatGPT, do ktorého technologický gigant investoval milióny, je nástroj na generovanie odpovedí podobných ľudským odpovediam na zadané požiadavky.

Gates v rozhovore pre nemecké noviny Handelsblatt povedal: "Až doteraz vedela umelá inteligencia čítať a písať, ale nerozumela obsahu. Nové programy ako ChatGPT zefektívnia mnohé kancelárske práce tým, že pomôžu písať faktúry alebo listy. Toto zmení náš svet."

ChatGPT je bezplatný chatbot vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorý využíva umelú inteligenciu (AI) na generovanie ľudských odpovedí na otázky a požiadavky. Technológia je založená na neurónových sieťach, ktoré napodobňujú základnú architektúru mozgu na spracovanie informácií a učenie sa.

Prestaneme čoskoro gúgliť?

Odborníci z OpenAI vysvetľujú, že sa im podarilo vytrénovať ChatGPT, ktorý interaguje konverzačným spôsobom. "Formát dialógu umožňuje ChatGPT odpovedať na doplňujúce otázky, priznať svoje chyby, spochybňovať nesprávne predpoklady a odmietať nevhodné požiadavky. ChatGPT je súrodenecký model InstructGPT, ktorý je trénovaný na to, aby postupoval podľa pokynov vo výzve a poskytoval podrobnú odpoveď." Môžete ho požiadať, aby napríklad napísal báseň o vesmírnych pirátoch v štýle rapera Tupaca a on urobí to za pár sekúnd. Je taký inteligentný, že dokázal zložiť americkú lekársku licenčnú skúšku.

ChatGPT je jedným z prvých systémov svojho druhu, ktorý sa ľahko používa a jednoducho demonštruje potenciál umelej inteligencie širokému publiku. Predpokladá sa, že má moc zmeniť takmer každý aspekt spoločnosti, od médií a umenia až po obchod a vedu. Aplikáciu síce vyvinula OpenAI, ale Microsoft do nej investoval najmenej jednu miliardu dolárov. Zavedenie ChatGPT ale môže byť hrozbou pre Google. V reakcii na pokrokového chatbota spoločnosť oznámila uvedenie svojho konkurenčného robota AI s názvom Bard, jeho propagačné video však neprebehlo tak hladko, ako Google dúfal.