Umelá inteligencia nám prerastá cez hlavu: Odborník hodnotí jej dopad, tieto povolania sú ohrozené!

archívne video

Najnovší variant modelu jazyka GPT4 už podľa nových výsledkov dokáže spracovať až 50 strán textu a je takmer schopný zvládnuť prijímacie skúšky na Harvard. Okrem toho je zdokonalený aj v rozpoznávaní foto a video materiálu a mnohých ďalších audiovizuálnych súboroch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Nastal strach o jednoduchšie povolania, no ani GPT-4 nie je neomylný nástroj

Napriek tomu sa hovorí aj o tom, ako by mohla táto umelá inteligencia nahradiť človeka pri jednoduchých úkonoch, pričom viacerí ľudia v dôsledku týchto debát dostali strach, či neprídu o svoje miesto. V tomto prípade však treba povedať, že treba rozmýšľať aj trochu opačným smerom a vďaka umelej inteligencii môžu, naopak, aj vzniknúť viaceré zaujímavé povolania, o ktorých sa dnes ešte nehovorí. Jedným dychom tiež treba dodať aj to, že ani umelá inteligencia nie je neomylná.

Napriek tomu sme sa spýtali popredného slovenského experta na IT technológie z TouchIT Ondreja Macka na viaceré otázky a úskalia, ktoré so sebou príchod GPT-4 prináša.

Svetovými médiami dnes lomcuje príchod novej verzie modelu jazyka umelej inteligencie pod označením ChatGPT-4. Dosť to vypovedá o tom, ako sa výrazne posunula autonómia umelej inteligencie ako takej. Ako to vnímate?

Vnímam to ako dramatický posun vpred v tejto oblasti. GPT-4 už dokáže inteligentne rozpoznávať fotografie a vytvárať umelecké diela. Dožijeme sa jednoznačne toho, že bude veľmi ťažké rozpoznať reč a diela, ktoré vytvoril človek a ktoré umelá inteligencia.

Majú sa niektorí Slováci obávať o svoje pracovné miesta? Vo viacerých kruhoch sa totiž už začína hovoriť o tom, že by umelá inteligencia mohla nahradiť povolania ako novinári či lekári... Je toto podľa vás témou blízkej budúcnosti či skôr vzdialenej?

Osobne si myslím, že niektoré pracovné miesta budú ohrozené. Bude sa to bude týkať napr. asistenčnej služby, poradenstva a pod. Môže to zasiahnuť aj do oblasti práce novinárov alebo lekárov či právnikov. Tu však stále zostane miesto pre ľudí, ktorých úloha sa presunie viac do oblasti kontrolnej.

Galéria fotiek (3) Špecialista na IT Ondrej Macko z TouchIT.

Zdroj: Archív O.M.

V čom máme ako ľudia oproti AI zásadnú výhodu? Existuje niečo, v čom nás nikdy stroje nepredbehnú?

Umelá inteligencia je v súčasnosti vopred generovaná (preto skratka GPT). Vychádza teda z obsahu, ktorý vytvorili ľudia a vyberá z neho to podstatné. Často sa pritom aj mýli a svoj omyl si aj uzná. Sama obsah netvorí, vychádza z toho, čo sme vytvorili my. V tom je naša výhoda, zatiaľ tvoríme obsah my a máme kontrolnú úlohu.

Mohla by sa podľa vás AI pričiniť aj o vyriešenie medzinárodných konfliktov či vyriešiť aktuálnu geopolitickú krízu kvôli konfliktu na Ukrajine?

To si osobne nemyslím, krízu na Ukrajine budú musieť vyriešiť ľudia. Môže tomu síce pomôcť, ale nie vyriešiť.

Nie je tu riziko, že by si umelá inteligencia mohla zobrať to najhoršie z aktuálnej spoločnosti (rastúci extrémizmus, polarizáciu atď.) a využívať tieto aspekty vo svoj prospech a nárast vplyvu?

Áno, umelá inteligencia vychádza z toho, čo ľudia vytvorili. K tomu prispieva aj atmosféra, ktorá panuje medzi ľuďmi.