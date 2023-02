Ničivé zemetrasenie v Turecku ešte nepovedalo posledné slovo: Hrozí ďalšie, tentokrát na tomto mieste

Z pozície tektonických dosiek sa Turecko rozprestiera na Anatolskej doske, no v konflikte s dvoma ďalšími. Na severe krajiny je to Severoanatolský zlom a na juhovýchode Východoanatolský zlom. „Tektonická platňa, ktorá nesie Arábiu, vrátane Sýrie sa pohybuje na sever a naráža na južný okraj Eurázie, ktorý vytláča Turecko smerom na západ,“ objasnil situáciu David Rothery, geológ z Open University vo Veľkej Británii. Turecko sa tak pohne asi 2 centimetre za rok pozdĺž východoanatolskému zlomu. Znamená to teda, že zemetrasenie sa môže objaviť kdekoľvek na ploche niekoľkostoviek kilometrov. K ďalšiemu zemetraseniu by tak mohlo dojsť v oblasti, kde sa Severoanatolský zlom stretáva s Marmarským morom. Tento zlom sa nachádza blízko Istanbulu. Odborníci preto varujú, že toto riziko je na stole už niekoľko rokov, povedal expert Martin Vallée pre francúzsky Le Monde.

Seizmológ a koordinátor tureckej nadácie pre zemetrasenie so sídlom v Istanbule však hovorí, že ľudia si zraniteľnosť voči zemetraseniam uvedomujú a nie je to pre nich prekvapením. Podľa americkej geologickej štúdie sú problémom aj konštrukcie budov, ktoré sú nevystužené tehlovým murivom a betónové rámy sú nízkopodlažné. Je preto pravdepodobnejšie, že ich otrasy poškodia. Po zemetrasení v roku 1999 zaviedla turecká vláda nové stavebné predpisy a systém poistenia proti zemetraseniu ale zemetrasenie z pondelka zasiahlo budovy postavené pred rokom 2000, potvrdil stavebný inžinier Mustafa Erdik z Boğaziçi University v Turecku. V ešte horšom stave sú však budovy v Sýrii. Viac ako desaťročie konfliktov zastavilo presadzovanie stavebných noriem a tak sú tieto budovy na zemetrasenie obzvlášť citlivé.

Zemetrasenie v Turecku

Záchranári prevážajú Ergina Guzeloglana do sanitky po zemetrasení v Turecku

Odborníci ďalej varujú, že je potrebné sa pripraviť na ďalšie otrasy ako aj na zhoršujúce sa počasie. „Možnosť veľkých následných otrasov spôsobujúcich ešte väčšie škody bude trvať týždne a mesiace,“ dodal Ilan Kelman, ktorý študuje katastrofy a zdravie na University College London. Uhádnuť však dátum alebo miesto ďalšieho zemetrasenia je však mimoriadne obtiažne.