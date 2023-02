Turecko zasiahne proti ľudom, ktorí po zemetrasení rabujú, tvrdí Erdogan

ISTANBUL - Turecká vláda zasiahne proti tým, ktorí v regiónoch postihnutých ničivým zemetrasením rabujú a páchajú iné zločiny. Oznámil to v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje agentúra Reuters.

"Vyhlásil sme núdzový stav... Znamená to, že ľudia, ktorí sa zapájajú do rabovania alebo únosov, by odteraz mali brať na vedomie, že majú za chrbtom pevnú ruku štátu," vyhlásil Erdogan počas návštevy zóny postihnutej zemetrasením. Podľa tureckého prezidenta prišlo v niektorých oblastiach k rabovaniu v piatok. Nie je však jasné, aké incidenty zahrňujúce únosy mal na mysli. Pozornosť sa na bezpečnosť v oblastiach postihnutých zemetrasením upriamila po tom, čo rakúska armáda v sobotu oznámila, že pozastavuje svoju záchrannú operáciu v Turecku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu.

Erdogan okrem toho uviedol, že turecké úrady začnú čoskoro s prestavbou budov, ktoré sa po zemetrasení stali neobývateľné. "Plánujeme prestavať stovky tisíce budov. Konkrétne kroky začneme podnikať v nasledujúcich týždňoch," povedal Erdogan. Zároveň oznámil, že počet obetí pondelkového zemetrasenia, stúpol len v samotnom Turecku na 21.043. Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 24.000 obetí.